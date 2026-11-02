¿Quién le teme al Sombrero?

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Doce meses después, su muerte continúa sin cerrar políticamente y el Movimiento del Sombrero que construyó, no solamente sobrevivió a su fundador, sino que encontró en Grecia Quiroz una figura capaz de prolongar su presencia en la política michoacana. — Aun año del asesinato de Carlos Manzo, el fantasma del presidente municipal de Uruapan recorre Michoacán y amenaza con convertirse en esa entidad en uno de los factores políticos más importantes de las elecciones de 2027 y en donde emerge su viuda, Grecia Quiroz, como el personaje más aventajado en las encuestas.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Doce meses después, su muerte continúa sin cerrar políticamente y el Movimiento del Sombrero que construyó, no solamente sobrevivió a su fundador, sino que encontró en Grecia Quiroz una figura capaz de prolongar su presencia en la política michoacana.

Eso explica buena parte de la guerra que ya comenzó.

Durante los últimos días, Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado, lanzó severos señalamientos contra Grecia Quiroz. Incluso cuestionó públicamente la relación personal que ella mantenía con Carlos Manzo y la acusó de proteger a personas de su círculo cercano que, según él, deberían ser investigadas por el homicidio.

Son acusaciones gravísimas, temerarias e insolentes.

Hasta ahora no existe información pública que permita responsabilizar a Grecia Quiroz del asesinato de Carlos Manzo. Ella ha rechazado los señalamientos y sostiene que detrás de las declaraciones de Juan Manzo existe una operación política para golpearla rumbo a las elecciones de 2027.

Lo cierto es que el oficialismo está sumamente preocupado por perder Michoacán en manos de la viuda de Carlos Manzo.

La Fiscalía y las autoridades federales han atribuido la operación criminal al Cártel Jalisco Nueva Generación y las investigaciones han provocado decenas de detenciones, incluidas personas cercanas al entorno del alcalde asesinado.

Un año después, sin embargo, todavía existen interrogantes sobre toda la cadena de responsabilidades detrás del crimen.

Grecia Quiroz ha llevado esas dudas todavía más lejos al señalar públicamente posibles responsabilidades políticas y criminales.

Y allí comienza el problema para Morena.

La viuda de Manzo —actual presidenta municipal de Uruapan— se ha convertido en una figura política con proyección estatal precisamente porque representa la continuidad del movimiento independiente construido por su pareja.

Ella tiene diversas opciones para estar en la boleta como candidata a la gubernatura de Michoacán, puede ser por la vía independiente o arropada por Movimiento Ciudadano y tal vez también por los panistas.

De hecho, MC ya dejó abiertas sus puertas. Su dirigencia estatal ha señalado que respetará la decisión de Quiroz si compite como independiente, pero también ha reiterado que podría encontrar espacio en el partido naranja.

No existe todavía un acuerdo, sobre todo porque Grecia ha insistido durante meses en que el Movimiento del Sombrero debe conservar su independencia respecto de los partidos tradicionales.

Por eso resulta prematuro colocarle desde ahora la camiseta naranja.

Pero resulta igualmente absurdo ignorar que su eventual candidatura podría modificar una elección que Morena seguramente esperaba disputar bajo condiciones mucho más cómodas.

Y ese es el verdadero origen de la virulencia de los ataques.

Mientras más crezca Grecia Quiroz, mayores serán los cuestionamientos sobre su vida personal, su gestión municipal, sus colaboradores y su relación con Carlos Manzo.

Que se investigue todo, pero que se investigue con expedientes, pruebas y procedimientos legales, no mediante insinuaciones políticas.

Porque sugerir que una mujer tuvo responsabilidad en el asesinato de su pareja constituye una acusación demasiado grave para utilizarla como instrumento electoral.

Alfredo Ramírez Bedolla, mandatario de la entidad, está en entredicho porque está poniendo a las instituciones estatales en la batalla sucesoria.

Michoacán ya ha pagado demasiado caro la mezcla entre política, violencia y crimen organizado.

Carlos Manzo lo pagó con la vida.

Lo paradójico es que quienes pretendieron silenciarlo pudieron haber conseguido exactamente lo contrario.

Su asesinato convirtió al Sombrero en símbolo y ahora Grecia Quiroz lo ha impulsado a nivel estatal y en algunos otros estados de la República.

Ella misma escribió, al cumplirse el aniversario del crimen, que continuará la lucha política que compartía con Carlos y recordó que su esposo resultaba incómodo para los políticos tradicionales.

El Sombrero es un movimiento nacido fuera de los partidos, construido alrededor de una víctima de la violencia y encabezado ahora por quien reclama justicia por su asesinato.

¿Quién le teme al Sombrero?

Porque a Carlos Manzo pudieron quitarle la vida. Lo que no consiguieron fue matar su movimiento.