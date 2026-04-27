Un tratado comercial con nuevo rostro

La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcados por la desconfianza política, tensiones comerciales y un reacomodo geopolítico que no favorece la interlocución bilateral.

La reciente incorporación del gobierno mexicano a un bloque de países con posturas críticas frente a Trump —conformado por España, Brasil y Colombia, entre otros—, durante el encuentro en Barcelona, no pasó inadvertida en Washington.

Más aún cuando se da en el contexto de una negociación clave: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El movimiento diplomático de México tiene lecturas encontradas. Por un lado, responde a una lógica de diversificación de alianzas y afinidades ideológicas con gobiernos progresistas.

Por otro, implica un riesgo evidente: tensar aún más la relación con el principal socio comercial del país. En política exterior, los gestos importan, y alinearse —aunque sea parcialmente— con un bloque “antitrump” en plena renegociación comercial es, cuando menos, una apuesta arriesgada.

El telón de fondo es económico. Los aranceles al acero, aluminio, cobre y partes automotrices mexicanas se mantienen como un instrumento de presión por parte de Estados Unidos.

No son medidas nuevas, pero sí persistentes, y reflejan una visión proteccionista que ha caracterizado el discurso y la práctica de Trump. En este escenario, el ideal de integración regional que dio origen al tratado comercial parece diluirse frente a intereses nacionales cada vez más rígidos.

Lo que se observa, en los hechos, es una fragmentación de la negociación. México dialoga con Canadá por un lado y con Estados Unidos por otro. La lógica trilateral que dio vida al acuerdo se ve desplazada por dinámicas bilaterales que, si bien pueden destrabar temas específicos, debilitan la arquitectura integral del tratado. Y eso tiene implicaciones de largo alcance.

El punto neurálgico de esta discusión se encuentra en el artículo 34.7 del T-MEC, la llamada cláusula sunset. Este mecanismo establece que el tratado tendrá vigencia hasta 2036, salvo que las partes acuerden su extensión hasta 2042.

En apariencia, se trata de una disposición técnica; en la práctica, es una herramienta que representa una despresurización de la relación comercial, ya que permite reabrir el debate en las revisiones anuales en los próximos diez años sobre la continuidad del acuerdo.

Hay también una lectura estratégica desde México. La eventual permanencia del tratado bajo estas condiciones podría ser, paradójicamente, una forma de resistir el momento político actual.

En tres años, el tablero en Estados Unidos podría cambiar. Trump no estará en el poder, y la posibilidad de un relevo con una visión menos proteccionista abriría la puerta a una renegociación más equilibrada.

Esa apuesta no es menor. Implica asumir costos en el corto plazo —aranceles, tensiones diplomáticas, incertidumbre comercial— con la expectativa de un beneficio futuro. Es, en esencia, una estrategia de contención frente a un entorno adverso.

Pero, como toda apuesta, conlleva riesgos. El principal: que el escenario político en Estados Unidos no cambie en la dirección esperada.

El tratado no es solo un instrumento comercial; es el eje de la relación económica de América del Norte. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos directos en empleo, inversión y crecimiento.

La postura del gobierno mexicano, al sumarse a un bloque crítico de Trump, también puede interpretarse como un intento de ganar margen de maniobra. Mostrar que existen alternativas, que México no depende exclusivamente de Estados Unidos.

Sin embargo, la realidad económica impone límites claros: más del 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino el mercado estadounidense. La interdependencia es, en ese sentido, innegable.

El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio. Mantener una política exterior activa y diversificada sin comprometer los intereses estratégicos del país. Defender el tratado sin caer en confrontaciones innecesarias.

Y, sobre todo, garantizar que las decisiones políticas no terminen afectando la estabilidad económica.

La relación Trump-Sheinbaum es, en muchos sentidos, una relación en construcción, pero también en tensión.

Dos visiones distintas, dos estilos de liderazgo y dos contextos políticos que no siempre convergen. En medio de ello, el T-MEC se convierte en el campo de disputa donde se juega mucho más que un acuerdo comercial.

El tiempo dirá si la estrategia mexicana logra sortear este momento complejo. Por ahora, lo cierto es que la incertidumbre ha regresado a una relación que, durante años, se había construido sobre la base de reglas claras. Y en economía, la incertidumbre suele ser el peor de los escenarios.

Desde la óptica de la relación comercial y política entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el pacto de Barcelona solo sirvió para complicar más la relación bilateral.