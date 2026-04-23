Evolución o ruptura

Los recientes movimientos al interior del oficialismo no son casuales ni meramente administrativos. El relevo de Andy López Beltrán y próximamente de Luisa María Alcalde de los dos puestos más relevantes de Morena, marca un punto de inflexión en la consolidación del poder de Claudia Sheinbaum.

Se trata, en los hechos, de una transición interna que deja atrás —de forma tersa pero firme— la sombra de Andrés Manuel López Obrador.

Andy deja el centro de operación política del partido en el poder, la Secretaría de Organización, para asumir una tarea que, lejos de ser menor, representa un reto de alto riesgo: reforzar el trabajo territorial con 65 diputados federales de Morena en las próximas elecciones locales en Coahuila.

No es un destino cómodo ni simbólico; es una prueba de fuego. En política, los territorios complejos son los que definen carreras, y Coahuila se perfila como uno de los escenarios más adversos para la 4T.

Por su parte, Luisa María Alcalde dimitirá de la presidencia nacional de Morena y recibe la oferta de encabezar la Consejería Jurídica de la Presidencia, una salida digna que la coloca cerca de la titular del Ejecutivo Federal.

Lo que subyace en estos movimientos es una señal política inequívoca: Claudia Sheinbaum transita hacia el pleno control del gobierno y del partido.

El alejamiento con su antecesor no ha sido abrupto ni conflictivo; por el contrario, ha seguido una ruta de separación gradual, calculada y sin estridencias. Pero eso no la hace menos contundente.

El poder, en política, no siempre se arrebata; a veces se asume con precisión quirúrgica.

La reconfiguración no termina ahí. En el horizonte inmediato se perfila la eventual llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena, mientras que Citlalli Hernández, en pocos días, ha consolidado su liderazgo en el partido.

Con estos ajustes, la presidenta empieza a tener no solo el control del aparato gubernamental, sino también de la maquinaria partidista. Un doble mando que, en el sistema político mexicano, suele traducirse en una capacidad de operación determinante.

Sin embargo, el verdadero termómetro de estos cambios no está en los nombramientos, sino en los resultados electorales. Y ahí es donde aparece Coahuila y luego las intermedias del 2027, como un campo minado para Morena.

Andy López Beltrán llega a una entidad donde el oficialismo enfrenta una realidad adversa: la consolidación del PRI como fuerza dominante bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La llamada “aplanadora priista” no es una metáfora gratuita. Coahuila ha demostrado ser un bastión resistente a la expansión de Morena, con estructuras locales sólidas, operación territorial eficaz y una narrativa de estabilidad que conecta con amplios sectores de la población.

En ese contexto, la misión de Andy no solo es complicada; es estratégica para medir la capacidad real del oficialismo sin la figura central de su fundador.

Porque ese es otro de los elementos clave: por primera vez, Morena enfrentará procesos locales relevantes sin la presencia directa de López Obrador como eje articulador. La marca sigue siendo poderosa, pero el liderazgo ya no es el mismo. Y en política, los vacíos —por diminutos que sean— tienden a ser ocupados o explotados.

La presidenta Sheinbaum parece entender esta lógica. Por ello, sus movimientos no solo buscan reacomodar piezas, sino construir un nuevo equilibrio de poder donde su liderazgo sea incuestionable.

La designación de perfiles afines, la reorganización territorial y el control del partido apuntan en esa dirección.

No obstante, el riesgo es evidente. Concentrar poder implica también asumir costos. Si los resultados en entidades como Coahuila no favorecen a Morena, la responsabilidad recaerá directamente en la nueva configuración del liderazgo. Ya no habrá margen para atribuir derrotas a inercias del pasado o a decisiones heredadas.

En ese sentido, Andy López Beltrán carga con una doble presión: demostrar que puede operar políticamente sin el respaldo directo de su padre y, al mismo tiempo, contribuir a sostener la narrativa de expansión del movimiento.

No es una tarea sencilla, especialmente frente a un adversario que ha mostrado capacidad de resistencia y adaptación.

Así, los movimientos recientes en Morena no deben leerse como simples ajustes internos. Son, en realidad, parte de una estrategia más amplia de consolidación del poder presidencial.

Claudia Sheinbaum está marcando su propio rumbo, construyendo su equipo y definiendo las reglas de su liderazgo.

La separación con López Obrador no es ruptura, pero sí es evolución. Y como toda transición política, será puesta a prueba en las urnas.

Coahuila será, en este sentido, mucho más que una elección local: será el primer crucial examen del nuevo orden dentro del oficialismo.