Un año sin pena ni gloria

Con resultados ambivalentes en un entorno muy adverso, la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su Primer Informe de Gobierno gozando de una popularidad de 74% de aprobación de acuerdo a la más reciente encuesta de esta casa editorial y ello implica necesariamente que una buena parte de la población está contenta con su gestión, sin embargo, ello no quiere decir que los graves problemas que lastiman a México tengan visos de solución en el mediano plazo como la seguridad pública, la economía, la regeneración del sistema de salud y educación que están colapsados, al igual que las dos empresas públicas del Estado, Pemex y CFE, además las finanzas públicas presentan un estado grave de precariedad que compromete, incluso el fondeo de los programas sociales que en buena medida soportan la popularidad de la jefa del Ejecutivo Federal.

La doctora se sacó la rifa del tigre al recibir un gobierno quebrado y con gigantescos escollos que requerirán tiempo, dinero y sobre todo capacidad de gestión, ya que la herencia maldita que recibió de su mentor es de tal magnitud que no bastarán los seis años de su gobierno para solucionarlos.

Aunado a ello, hay que decirlo con todas sus letras, el secuestro del Poder Judicial tiene implicaciones graves en la certidumbre jurídica y el pleno respeto al orden constitucional.

El nuevo andamiaje jurídico que ha creado la 4T, efectivamente, daña al régimen democrático en aras de consolidar una incipiente autocracia.

La descomposición interna es un tema grave. El otro es la presión permanente que ejerce el presidente Donald Trump sobre su contraparte mexicana. Esto complica aún más el entorno económico, político, social y de gobernabilidad. Entre los aranceles y las sanciones que se imponen arbitrariamente a los productos mexicanos, asfixian a diversos sectores de la población.

El factor más preocupante que genera la ley del garrote de Trump es la incertidumbre que prevalece en la economía nacional, por la falta de definiciones en temas torales como la misma renegociación del T-MEC.

A la presidenta se le ordenó expresamente seguir con las mañaneras y con ellas pretender conformar un México irreal basado en mentiras y medias verdades, que al contrastarlas con los datos duros del propio gobierno, pues no pasan el crisol de la realidad.

A casi un año de gobierno, todavía no vemos a la presidenta en todo su esplendor. Se nota maniatada por una camisa de fuerza que le impuso AMLO. Es decir, a un año de que llegó al poder, no se aprecian las fortalezas, la personalidad propia y la visión de gobierno hacia el 2030. Al contrario, se muestra una pésima calca del tabasqueño que pretendió un proyecto político de gobierno en donde la atención de la pobreza era la premisa fundamental; empero, esa promesa solo quedó en el discurso y así seguirá por muchos años más, ya que el regalo del dinero público no revierte la pobreza y la marginación.

Las dádivas gubernamentales permiten por el momento gozar de popularidad; empero esta es un espejismo, mientras no se aliente la productividad y la incorporación de la población marginada a la inclusión social con acceso a un trabajo bien remunerado, vivienda, salud, educación y recreación.

Mientras la doctora no muestre su auténtica personalidad, su propia cosmovisión y su manera de gobernar sin ataduras, seguiremos dando cuenta de resultados mediocres que no corresponden a todo el potencial que tiene México para salir adelante.

Desde luego, hay diferencias entre el gobierno de AMLO y de Sheinbaum como el diametral enfoque que existe entre ellos en materia de seguridad pública, en donde la estrategia de “abrazos, no balazos” logró que los criminales se empoderaran de vastas regiones del territorio nacional, además de incrustarse en altas esferas del poder; en cambio ahora se observa un combate real y frontal contra los criminales de todo el país y aunque Omar García Harfuch y los principales mandos castrenses están comprometidos con la instrucción presidencial de pacificar al país y revertir los índices delictivos, lo cierto es que se trata de una lucha desigual contra las capacidades económicas, en armamento, inteligencia y cooptación de mandos militares y policiales por parte de los cárteles del crimen organizado que están asentados en todo el territorio nacional.

En el tema económico, la situación es más complicada, porque se carece de los recursos presupuestales para detonar la economía, sobre todo porque las grandes inversiones privadas ya no ven a México como un destino confiable y por ello han elegido invertir en otras regiones del orbe.

La inversión total ha caído 5.5% en los últimos ocho meses.

En su primer informe no se asomó la autocrítica y menos el tan necesario llamado a la unidad nacional; al contrario, envuelta en una gran nube de datos sesgados, se vanaglorió de los supuestos éxitos alcanzados.