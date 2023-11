Arrancan las precampañas y nada para nadie

Llegaron los tiempos formales de las precampañas presidenciales y aunque el oficialismo no ha respetado lo ordenado por las leyes en la materia, al haber realizados actos anticipados de campaña con recursos públicos para encumbrar a su candidata, lo cierto es que Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García, se aprestan a enfrascarse en la mayor aventura política de sus vidas en aras de alcanzar la Presidencia de la República.

A poco más de seis meses para la elección del 2 de junio del próximo año y no obstante que Claudia arranca por delante de sus adversarios, se podría aseverar en estos momentos que no hay nada para nadie, y eso lo sabe principalmente el presidente López Obrador, quien no escatima recurso alguno para mantener su proyecto político más allá de 2024.

Por ello, metió con calzador y de último momento a Samuel García de MC, para restarle puntos a la candidata del bloque opositor y “asegurar” el triunfo de la doctora.

También dio luz verde para impedir que Marcelo Ebrard saliera de las filas de Morena y con ello provocar un cisma de consecuencias irreparables, al tiempo de prometer premios de consolación a aquellos ganadores de las encuestas para gobernador, pero que tuvieron que ceder a las mujeres por el tema aparente de la equidad de género, pero que en el fondo fueron decisiones que respondieron más a las filias y fobias del tabasqueño.

Con todo el poder y los vastos recursos que contarán con el presupuesto más alto de la historia, merced al máximo nivel de endeudamiento, sin parangón en la historia, que autorizó la Cámara de Diputados, dominada por Morena, PVEM y PT, López Obrador tiene todo para refrendar su poder en las urnas, a menos de que los indecisos, los jóvenes y la clase media indiquen lo contrario en las urnas.

En una de esas y si se logra vencer al abstencionismo, no habrá poder presidencial que impida la alternancia en el gobierno.

La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” conformada por el PAN, PRI y PRD, tiene que despertar a esos sectores de la población que son tan apáticos que prefieren hacer cualquier cosa menos acudir a su cita con las urnas, y si consideramos que hasta hace poco más de tres meses, Xóchitl Gálvez era una auténtica desconocida y que ahora está en la antesala de la Presidencia, pues cualquier cosa puede suceder, tal como ocurrió en el 2000 con Vicente Fox que acabó con la hegemonía del priismo de más de 70 años.

La popularidad presidencial, no obstante los panegíricos oficialistas que lo colocan en los cuernos de la luna, ha ido decreciendo, aun a un ritmo más rápido, después de la tragedia en Acapulco provocada por el huracán Otis y la ineptitud criminal de los tres niveles de gobierno, que actuaron con negligencia antes, durante y después del paso del meteoro.

La verborrea de las mañaneras ya no alcanza para desviar la atención sobre los resultados, digamos desastrosos de la gestión de AMLO, por ello, requerirán de otros artilugios para distraer la atención del respetable.

No exageramos al señalar que la próxima presidenta tendrá una bomba de tiempo en sus manos, ya que se sacará la rifa del tigre al recibir un país dominado por los criminales y al borde de la quiebra financiera por los escasos márgenes económicos que tendrá para mantener una deuda creciente, sus intereses, las pensiones, los programas de política social, el rescate de Pemex, la continuidad en la construcción y operación de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, entre otros tantos compromisos derivados de malas decisiones del presidente, como la estatización de empresas que solo sangran las arcas públicas o como la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Toma de protesta en Coahuila

Ya están circulando las invitaciones para la toma de protesta del gobernador constitucional de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para el próximo 1 de diciembre en el auditorio Parque de las Maravillas, en Saltillo.

A primera hora el gobernador electo Jiménez Salinas arribará al Congreso del estado, para rendir su protesta de ley, luego acudirá al acto multitudinario con sus paisanos, para después comenzar su primera gira de trabajo.

Uno de los mayores retos que encarará el nuevo jefe del Ejecutivo estatal, será reforzar la seguridad pública, ya que si bien es cierto que esa entidad presenta bajos niveles en los índices delictivos que sus vecinos, también es una realidad que no se puede dormir en sus laureles en este tema, que es la principal demanda en el país.

De igual manera, el gobernador entrante pretende encumbrar aún más a Coahuila en el top ten de las entidades con mayor desarrollo económico, por ello visitó recientemente a la República de China, en donde alcanzó diversos compromisos con inversionistas de aquel país, que seguramente redundarán en más empleos formales para sus paisanos.