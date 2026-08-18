Se estrecha el cerco contra los López

La cancelación de la visa estadounidense de Andy Manuel López Beltrán abre un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos y, sobre todo, coloca a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos mayores en una situación política y judicial que difícilmente podrá resolver con cartas incendiarias, descalificaciones o apelando a una relación pasada con Donald Trump, o peor aún, con argumentos ramplones y patrioteros como la violación a la soberanía nacional.

En la realidad del retiro del documento migratorio subyace, como lo dijo Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, la persecución sobre el expresidente de México por parte de la justicia norteamericana y ello lo sabe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como dice el propio subsecretario de Estado, Cristopher Landau, no hay que dejar que el drama político afecte la relación de ambos países y tiene razón. Si hay un político que atente contra la seguridad interior de la Unión Americana al cometer actos criminales, pues debe pagar las consecuencias y dejar los argumentos distractores como la violación de la soberanía para episodios que realmente dañen al país.

Quienes realmente atentan contra la soberanía nacional son los narcos y los políticos que se aliaron con ellos. En un capítulo más de la crónica anunciada de la persecución contra los López, está el retiro de la visa de Andy y a ello seguirán otros episodios para culminar con la extracción.

Andy no es un turista cualquiera al que le negaron la entrada a Estados Unidos. Es uno de los integrantes de la familia política más poderosa del sexenio anterior y un personaje que durante años ha estado en medio de polémicas relacionadas con los negocios y contratos obtenidos por personas de su círculo cercano, además del caso de huachicoleo fiscal más relevante de la historia por el monto defraudado al SAT; por ello, hay que leer entre líneas cuál es el significado político y judicial del hecho.

Cada episodio relacionado con personajes cercanos a Morena que involucre decisiones de las autoridades estadounidenses alimentará inevitablemente la narrativa opositora sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Y vienen las elecciones de 2027.

Por eso Sheinbaum debería evitar cargar sobre sus hombros la defensa política de todos los personajes del movimiento. Su responsabilidad constitucional es gobernar México, preservar una relación funcional con Estados Unidos y exigir que cualquier señalamiento contra mexicanos sea procesado mediante los canales jurídicos correspondientes.

No convertirse en defensora de oficio de nadie. Mucho menos cuando está de por medio la relación con el principal socio comercial del país. Andy y su padre, por su parte, escogieron la peor estrategia.

Su carta dirigida a Trump revela más enojo y miedo que cálculo político. Acusar a Marco Rubio y Christopher Landau, descalificar sus actuaciones y pretender establecer diferencias entre ellos y el presidente estadounidense difícilmente conseguirá que Washington revierta una decisión migratoria.

Más bien puede conseguir exactamente lo contrario. López Beltrán calificó la cancelación como una decisión “politiquera y propagandística”, y dirigió fuertes acusaciones contra funcionarios de primer nivel del Departamento de Estado. También sostuvo que no existe prueba alguna en su contra sobre conductas inmorales o criminales.

La pregunta es elemental: ¿qué pretendía conseguir?

Si buscaba una reconsideración, la diplomacia ofrecía caminos mucho más eficaces que la confrontación pública. Si pretendía posicionarse como víctima política del gobierno estadounidense, quizá consiga aplausos entre el sector más radical de Morena, pero difícilmente mejorará su situación frente a Washington.

Y si su intención era comenzar a construir una narrativa electoral nacional, el resultado puede ser todavía peor.

El episodio ocurre, además, cuando las autoridades estadounidenses han incrementado la presión sobre México en materia de narcotráfico, seguridad, tráfico ilegal de combustibles y actuación de organizaciones criminales. Bajo esas circunstancias, cada decisión adoptada en Washington respecto de algún político mexicano será observada con lupa.

La cancelación de la visa puede convertirse, por ello, en un punto de inflexión para Andrés Manuel López Obrador y su familia.

La presidenta le debe lealtad a su mentor, pero ello no significa que lo tenga que acompañar al despeñadero. Son momentos de definiciones en los que no solo está en juego el futuro de Morena, sino el legado de Claudia Sheinbaum.

Tendrán que decidir hasta dónde está dispuesta a cargar con el costo político de defenderlo.

Hacer pública la cancelación de la visa cuando la suspensión del visado fue hace semanas, solo deja ver el enorme temor que prevalece en la familia de López Obrador.