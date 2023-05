PVEM contra su militancia

Vaya dilema en el que se entramparon los dirigentes del PVEM, al dividirse en la elección de Coahuila por temas de conveniencia política, en donde la cúpula nacional de ese partido se doblega ante el mejor postor, mientras su candidato para competir por la gubernatura de ese estado, Lenin Pérez, mantiene estoicamente su postura de no declinar en favor de Armando Guadiana, candidato de Morena.

A siete días de la elección en esa entidad, ocurrió lo que todo mundo esperaba, la capitulación de los Verdes, ante el ofrecimiento de dinero, posiciones y prebendas políticas por parte del más alto nivel del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, para exhibir a su candidato y dejarlo en ridículo, al tiempo de faltarle el respeto por ignorar que ha hecho una gran campaña política.

Lenin Pérez, quien aunque no le alcance para ganarle a Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN y PRD, dejó claro que él está en segundo lugar en las preferencias políticas de sus paisanos.

En un mensaje en redes sociales, el también candidato de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) llamó a la militancia local a desconocer el llamado de su dirigencia nacional para declinar en favor de Guadiana, por tratarse de una total falta de respeto y de ignorancia sobre lo que ocurre en ese estado.

“Armando Guadiana va en picada en las encuestas y por ello un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila y con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y sucede, quisieron venir a decirnos qué hacer, pretenden hacer creer que los ciudadanos somos fichas que pueden mover a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad, a nosotros nadie de la CDMX nos va a venir a decir qué es lo que tenemos qué hacer”.

“Esa decisión la tomaron unos cuantos, porque los condicionaron a no ir juntos en la elección del 2024, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos del Verde locales y de la UDC”, advirtió Lenin Pérez.

Por si faltara más precisión en su mensaje, agregó: “Aquí nadie se va a rajar. Estas prácticas no me sorprenden ni me intimidan, al contrario, estoy convencido de que Coahuila necesita un cambio y por eso no voy a declinar en favor del candidato de Morena. Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado, no soy nuevo, no me van a doblar. No voy a declinar por más circo maroma y teatro, su candidato (Morena) no va a ganar, porque no representa el cambio”, expresó el exdiputado federal.

Así que, señores, hagan sus apuestas: ¿doblegarán el ‘niño verde’, Emilio González, Manuel Velazco y la dirigente nacional, Karen Castrejón, a Lenin Pérez, o se resquebrajará este partido ante la inconformidad y el agandallismo?

No es el único caso de rebeldía que ocurre el interior de ese partido político, existen otras manifestaciones de inconformidad en diversas entidades del país que piden romper el cordón umbilical con el ‘niño verde’ y la cúpula de juniors que lo acompañan y que son al final de cuentas los que deciden hacia dónde orientar el rumbo político para el 2024 y el futuro del Verde.

El sentido mercantilista y mercenario del PVEM es de sobra conocido, ya que carecen de convicciones propias y respeto a su plataforma y principios, que se supone están por la sustentabilidad principalmente.

Ellos se van con quien ostente el poder, se trate del PAN, del PRI o de Morena, en este caso se pliegan a los designios del presidente de la República y su partido político.

Así ocurrió con Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador y lo seguirán haciendo en el futuro, porque prefieren tenderse de tapetes en lugar de crear una mística pertenencia entre los militantes de su partido.

En sus filas vemos personajes que tienen de todo, menos compromiso con el medio ambiente. Hay de dulce, chile y manteca, pero carecen de legisladores, por ejemplo, que hayan surgido de sus cuadros políticos.

El affaire entre Karen Castrejón y Manuel Velasco contra Lenin Pérez, tan solo enseña la punta del iceberg de un conflicto que tiene todos los ingredientes para escalar a un tema nacional.

Para donde se mueva el Partido Verde, su decisión traerá consecuencias desastrosas, ya que si ahora ponen en juicio continuar la alianza con el presidente López Obrador, para encarecer su amasiato y sacar mayores prebendas, seguramente en las próximas semanas anunciarán que siguen sometidos a la bota del totalitarismo, salvo que en una de esas les caiga del cielo Marcelo Ebrard Casaubón, como perdedor de la candidatura presidencial de Morena para el 2024.

Si doblan a Lenin Pérez y declina en favor de Guadiana, todos ellos perderían. Para empezar, Morena y el PVEM serán derrotados en la elección ante Manolo Jiménez del PRI, PAN y PRD. Perdería obviamente Armando Guadiana y también Lenin, porque lo doblaron contra su voluntad.

De pena ajena, lo que queda del Partido Verde Ecologista de México.