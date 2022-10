Autosuficiencia de combustibles, otra mentira más

¿Soberanía o independencia energética? Esa es la cuestión y sin duda el galimatías se resuelve bajo una óptica comercial, más allá de conceptos desgastados por los populistas.

Al igual que el debate sobre si es conveniente aferrarse a la quema de combustibles fósiles, en lugar de orientar los recursos hacia una independencia energética solar, por ejemplo.

Pero bueno, aterricemos en la cruda realidad de las declaraciones y acciones de un gobierno, que ha dado un salto al pasado y con ello ha arrastrado a México a acentuar más la marginación y la pobreza extrema de la población, al tiempo de meter a Pemex y la CFE en una vorágine de autodestrucción.

No sé qué es peor, que vayan los miembros del gabinete a comparecer al Congreso para decir puras falacias; o abstenerse de ir, porque para el caso es exactamente lo mismo.

En la comparecencia ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se aventó la puntada de declarar que en el sexenio del presidente López Obrador se logrará la independencia energética.

Así como se ha dicho hasta el cansancio que se terminará con el desabasto de medicamentos y que habrá un sistema de salud como el de Dinamarca; igual suena de fantasioso, hipócrita y mentiroso, el argumento de que se dejarán de importar las gasolinas.

Si a menos de dos años de que termine el sexenio, la recién inaugurada Dos Bocas no refina nada y, como se aprecian las cosas, no lo hará durante el 2023, sencillamente porque no hay liquidez para mantener el ritmo de gasto que tiene su entrada en operación.

El costo inicial de Dos Bocas era de 8 mil millones de dólares y a la fecha ya suma 16 mil 800 millones de dólares y quién sabe cuál será el sobrecosto final al completar la refinería.

Aun suponiendo que entrara en plena operación antes de que concluya el sexenio, apenas refinaría aproximadamente entre el 25 y 30 por ciento de las gasolinas que importa México, ya que, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex, entre enero y mayo de 2022, se consumieron en promedio 1 millón 19 mil barriles diarios de combustibles; en contraste, la refinería Olmeca o Dos Bocas producirá 290 mil barriles de combustibles al día, dicho esto por Rocío Nahle.

Dice el titular de Petróleos Mexicanos que con la construcción de las dos coquizadoras, la rehabilitación de refinerías y la adquisición de Deer Park, México podrá alcanzar al finalizar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador la autosuficiencia de combustibles.

El prometer no empobrece y esa es una regla de oro del gobierno de la autollamada 4T, ya que en boca del presidente López Obrador, se dijo que México sería autosuficiente de combustibles en 2023, pero ahora Romero Oropeza anuncia que será hasta el 2024, por culpa de las coquizadoras.

El diputado Pedro Armentía López (PRI), durante la comparecencia, sostuvo que a diciembre del 2021, el saldo de la deuda financiera de Pemex fue de 2.24 billones de pesos y la deuda a corto plazo se incrementó 24 por ciento.

El argumento falaz de que no se endeudarán para rescatar Pemex, es más falso que una moneda de 37 pesos, ya que, no obstante que el gobierno federal ha sumido muchos de los nuevos pasivos de Petróleos Mexicanos, lo cierto es que con la CFE incrementará el costo financiero de la deuda por más de un billón 79 mil millones de pesos, es decir, 30 por ciento más, lo que representa el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Expuso el legislador federal priista que en 2021 se solicitaron 45 mil millones de pesos para fortalecer las finanzas de la paraestatal y continuar con la refinería de Dos Bocas, pero al final de ese año la aportación fue de más de 316 mil millones de pesos, es decir, 603 por ciento más de lo aprobado.

El legislador José Antonio Gutiérrez Jardón preguntó al titular de Pemex qué están haciendo para revertir la deuda a corto plazo, que pasó de 391 mil millones de pesos a 486 mil millones de pesos en el 2022 y qué medidas están tomando para recuperar los niveles positivos por parte de las agencias calificadoras.

A lo cual, el titular de Pemex contestó con una serie de argumentos que envidiaría por su claridad el propio Cantinflas; lo que sí se entendió fueron los insultos que les indilgó a los diputados panistas.

Hay que decirlo con todas sus letras, Pemex se encuentra en quiebra técnica, porque sus pasivos son mayores a sus activos, y eso la coloca como la petrolera más endeudada del mundo.