Las dos pistas de Elba Esther: simulación y mentira

Quien intenta moverse a sus anchas para situarse en la sucesión presidencial es la otrora dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo. Primero la vimos salir del clóset en esta casa, entrevistada por El Financiero Bloomberg, donde anunció que pretendía volver por sus fueros, y luego ha buscado espacios de entrevistas con sus viejas amistades, como Sabina Berman.

Changa vieja no aprende maroma nueva. Fiel a su instinto y a las prácticas que le han caracterizado en el pasado, a sus casi ochenta años de edad, Elba Esther ha desplegado una estrategia para, por un lado, mantener un pie en el estribo de Marcelo Ebrard, a cuya aspiración presidencial flaco favor le hace. Mientras, en la otra pista, envió a su yerno Fernando González, el enterrador del partido Redes Sociales Progresistas, a intentar sumarse a Claudia Sheinbaum.

El yernazo confiesa en algunos círculos que el deslinde público que hizo su suegra es simulado para tener doble posibilidad en su apuesta por prolongar artificalmente su vida política.

No es de extrañar que intenten recurrir al engaño para estar simultáneamente con dos ‘corcholatas’, lo increíble es que crean que les va a salir la jugada.

El canciller se dará cuenta del pragmatismo traicionero y la regenta Sheinbaum no caerá en la trampa, porque no solo sabe que no son confiables políticamente, sino peligrosos por la gente extraña que los rodea. Ya debe estar enterada de los vínculos de Fernando González con actores considerados por lo menos sospechosos, a quienes les entregó la organización local de su partido en Guanajuato, Durango y el sur de Morelos, por mencionar los lugares donde se ha publicado el peligroso vínculo. Además, es muy probable que al jefe de ambos, el presidente de la República, no le guste que sus ‘corcholatas’ se contaminen y ensucien el legado de la 4T con esa clase de apoyos.

En la entrevista con Berman, Elba Esther repitió el discurso de siempre y, por más vueltas que le dio, no pudo evitar que se hiciera evidente su profundo desconocimiento sobre la realidad educativa y que no ha visto, ni siquiera por encima, el nuevo plan de estudios anunciado por la SEP.

Elba Esther pretende hacer creer que está del lado de los maestros, cuando ella los ha traicionado recurrentemente. Va un rápido recuento: durante su larga gestión impuso al SNTE una visión pragmática y derechista que legitimó las políticas neoliberales al impulsar el avance de las políticas de comercialización y privatización en la educación pública; promovió la privatización e individualización de las pensiones del ISSSTE, en 2007; avaló la comercialización y privatización de los programas a cargo del Fovissste; renunció a la bilateralidad y al escalafón; en 2008 acordó con Josefina Vázquez Mota una evaluación excluyente para el ingreso y promoción de maestros y directores (Alianza por la Calidad de la Educación), y en el colmo de la entrega y subordinación pragmática, propuso que “las instituciones que hasta hoy eran escuelas Normales fueran instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas”.

El recuento de sus fechorías en el ámbito político también es amplio, integrante de la “mafia del poder” y aliada del PRI-PAN, fue artífice y beneficiaria de los fraudes electorales más delicados del México contemporáneo: operó el llamado “fraude patriótico” (1986, en la elección de gobernador de Chihuahua). Maniobró en contra de Francisco Barrio para imponer a Fernando Baeza. Participó y se benefició del fraude electoral de 1988, en contra del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo que le mereció que Carlos Salinas de Gortari la impusiera en la dirigencia nacional del SNTE, en lugar de su tutor, Carlos Jonguitud. Fue en esas fechas cuando conoció y combatió a la secretaria de Educación Pública entrante, Leticia Ramírez Amaya.

Elba Esther también operó y se benefició del fraude electoral de 2006, que despojó a AMLO de una eventual victoria. Felipe Calderón la compensó bien: la premió con la Dirección General del ISSSTE, que ocupó Miguel Ángel Yunes, y la Subsecretaría de Educación Básica para Fernando González, su yerno.

La maestra ayudó al PRI a empoderar gobernadores corruptos y mafiosos en el Estado de México (Arturo Montiel); Tamaulipas (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores); en Veracruz (Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa); Chihuahua (César Duarte Jáquez) y en Coahuila (Humberto Moreira).

Sobre su paso en la prisión y el hospital donde estuvo arraigada, con un truco legal basado en una condición de salud simulada, fue absuelta por un expediente y un proceso mal sustentados, en el que no consideraron la presunta malversación de las cuotas sindicales y fondos públicos etiquetados para fines educativos.

Gordillo tiene cuentas pendientes sobre la fuente real de su enriquecimiento ilícito, el manejo patrimonial de las cuotas sindicales, la venta de favores a funcionarios del gobierno federal y gobernadores de los estados, recursos federales desviados por la SEP, que terminaron en las arcas familiares. Su coartada es endeble, dice haber heredado su fortuna de un abuelo que vendía alcohol en Chiapas.