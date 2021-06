Ya perdieron Morena y AMLO

Las encuestas de esta casa editorial señalan que en 10 de las 15 gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio, todas presentan un final de fotografía, lo que significa que en las últimas semanas la aceptación del presidente entre la población ha disminuido dramáticamente con un impacto brutal en las preferencias electorales en contra de Morena y sus partidos satélites.

Como una premisa inmediata, es la lectura anticipada del fracaso de López Obrador, de Morena, de sus aliados políticos y de los tres nuevos partidos políticos; Fuerza Social por México, Partido Encuentro Solidario, antes PES y RSP.

Desde ahora se pueden anticipar la derrota del partido en el poder y sus rémoras, debido a la decepción generalizada de la ciudadanía que en estos momentos está más enfrascada en la supervivencia diaria que en ponderar la conveniencia de seguir apoyando a Morena y al presidente.

Veamos cual es el entorno inmediato de la gente: Unos, perdieron algún familiar o conocido por la pandemia; otros, padecen el desabasto de medicamentos en el sector salud del gobierno.

Quién no ha perdido su trabajo o su negocio, enfrenta grandes tribulaciones económicas al ver que los pesos que ganan se los come la inflación creciente. No hay trabajo y el que hay está muy mal pagado.

La recesión económica, aún con una recuperación incipiente, pega en todos los estratos sociales, por supuesto se recrudece en la población marginada y la clase media.

Para otro sector de la población, ya padeció a los delincuentes con afectaciones en su patrimonio y lamentablemente, con asesinatos entre los suyos.

Los feminicidios y la violencia de género van en aumento, ante la actitud misógina y pasiva del presidente

La corrupción, la opacidad y el amiguísimo se han recrudecido con el gobierno de AMLO. Las licitaciones públicas se caracterizan por adjudicaciones directas a los cuates. Los funcionarios y familiares saquean el erario, de esto, los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de ello.

La pérdida del estado de derecho y de la confianza de los inversionistas en el país, son factores de peso que inhiben en el corto y mediano plazo el crecimiento económico.

Estamos ante un Estado Fallido en donde se han perdido amplias regiones del territorio nacional a manos del crimen organizado. Los cárteles de la droga controlan entidades con la venia de las fuerzas del orden.

La militarización del territorio o nacional avanza día a día en menoscabo de los derechos humanos de los civiles.

Ante esta breve radiografía, solo aquellos que reciben las dádivas del gobierno, y no todos, siguen apoyando al gobierno de AMLO, entre los demás sectores de la población el desencanto y la desilusión aumentan con el paso del tiempo.

En este entorno, en qué cabeza cabría la idea de que Morena va a ganar las elecciones o mantener la mayoría en la cámara de diputados.

Sería poco creíble que ganara, ya no digamos más de cinco gubernaturas, sino la mayoría en la cámara baja.

El frente opositor que enfrenta al régimen recupera territorios y ello, no se debe propiamente por sus siglas, léase, PAN, PRI, PRD y MC, sino porque el pueblo ya se cansó, en dos años y medio, del desastre causado por el presidente de México.

Gobernar desgasta y más, si se hace de la forma que lo está haciendo AMLO, los datos duros y fríos, esos que no son manipulables, encueran a un México real con toda crueldad.

AMLO y Morena ya perdieron la elección más concurrida de la historia política-electoral de México y no solo eso, sino que, con su derrota, se impidió la instauración de una dictadura por encima del régimen democrático.

A todo esto hay que agregar que en Washington están con las alertas puestas en México, a tal grado que la visita del subdirector general de la CIA, David S. Cohen y de la vicepresidenta, Kamala Harris, responden a esa preocupación de lo que ocurre en el “patio trasero de Estados Unidos”.