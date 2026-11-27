Esta semana comenzó la liguilla del futbol mexicano con los tres equipos más populares del país clasificados en las primeras tres posiciones de la tabla. Se alinearon los astros.

Las Chivas de Guadalajara clasificaron en primer lugar, con 33 puntos; el Cruz Azul, campeón defensor, en segundo sitio, con 32 puntos, y el América, en tercero, con 31 puntos.

Según las encuestas, tradicionalmente, esos mismos tres equipos se han mantenido como los más populares del país, los que tienen el mayor número de aficionados, por lo general América y Chivas disputando el primer lugar y Cruz Azul ligeramente detrás de ellos en tercero.

Pero las más recientes encuestas de El Financiero los ubican a los tres prácticamente en un empate estadístico, lo cual probablemente refleja el efecto del campeonato del Cruz Azul con su base de seguidores ampliada.

De acuerdo con los sondeos realizados en los meses de octubre y noviembre de este año, América obtiene 19 por ciento de seguidores entre la afición a nivel nacional, las Chivas, el 17 por ciento y el Cruz Azul, el 16 por ciento.

En cuarto sitio aparece Pumas, con 11 por ciento, el único equipo de los llamados cuatro grandes, por el tamaño de su afición, que no está presente en la liguilla.

Más abajo en la tabla de aficiones están Toluca y Puebla, con 5 por ciento cada uno, seguidos por Tigres y Monterrey con 4 y 3 por ciento, respectivamente.

Necaxa, Santos y Atlas también atraen 3 por ciento de seguidores cada uno, mientras que Pachuca, San Luis, Tijuana y León obtienen 2 por ciento, y Querétaro, Mazatlán y Juárez, 1 por ciento.

Estos porcentajes son efectivos de la población que dice tener un equipo favorito, que es 62 por ciento de la muestra total de adultos. El 38 por ciento restante no eligió a ningún equipo, por lo que no los considero parte de la afición futbolera.

Al desglosar las preferencias de equipos por variables demográficas, la encuesta revela que América y Cruz Azul tienen una afición predominantemente masculina (entre 65 y 66 por ciento), mientras que Chivas y Pumas tienen una mayor paridad, con las Chivas mostrando una distribución de 50-50 de hombres y mujeres, mientras que Pumas tiene 55-45.

El sondeo indica que la edad promedio de las y los aficionados al futbol es de 45 años. El promedio de edad de la afición de Chivas y Cruz Azul está ligeramente por arriba, con 46 y 47 años, mientras que el América se ubica justo en el promedio, 45 años, y Pumas está ligeramente por debajo del promedio, con 43 años.

Esto se debe a que 20 por ciento de la afición universitaria tiene entre 18 y 30 años de edad, mientras que ese grupo poblacional conforma el 11, 14 y 15 por ciento de las aficiones de América, Chivas y Cruz Azul.

Por el contrario, para los tres equipos más populares, los fans de 50 años o más representan entre 37 y 40 por ciento de sus aficiones, mientras que Pumas tiene 25 por ciento de mayores de 50 años. La universitaria es la afición más joven de las cuatro.

Otro contraste que la encuesta arroja es el relativo a la clase social subjetiva de las aficiones: Chivas y Pumas tienen una mayoría de seguidores que se consideran clase media (53 y 60 por ciento), mientras que América y Cruz Azul tienen mayorías de seguidores que se consideran como clase baja (59 y 56 por ciento).

Finalmente, el desglose regional indica que de los tres equipos más populares, América y Chivas tienen una base nacional de aficionados, llegando a tener una tercera parte en sus respectivas zonas: América en el centro del país y Chivas en el centro-occidente. El resto de sus aficiones está bastante bien representado en el norte y sur.

En contraste, Cruz Azul tiene casi la mitad de su base de aficionados en el centro del país, con menor presencia proporcional en otras regiones.

Pumas, al igual que América y Chivas, tiene una base a nivel nacional, con un tercio de ésta en la región centro.

La encuesta revela que el resto de los equipos tienen aficiones locales o regionales: Monterrey, Juárez, San Luis, Mazatlán y Tijuana tienen a la gran mayoría de sus aficionados en la región norte; Atlas, Querétaro y León en el centro-occidente, y Pachuca y Toluca en el centro.

La nueva excepción a este regionalismo es Tigres, que es fuerte en el norte, pero proporcionalmente ha comenzado a tener presencia en otras regiones, dejando de ser meramente local.