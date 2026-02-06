La decisión de Banxico

La primera decisión del año de política monetaria de Banxico, no tomó a nadie por sorpresa. Como habían anticipado los mercados, mantuvieron la tasa de referencia en 7 por ciento. Y aunque realmente hubo pocos cambios en el comunicado, hay ciertos aspectos que vale la pena destacar.

Para empezar, considero que el más relevante es que el órgano central movió la convergencia al objetivo del 3 por ciento del tercer trimestre de este año al segundo trimestre del 2027. Además, revisó al alza sus proyecciones de inflación general y subyacente en cinco trimestres, para incluir los efectos del alza en impuestos, aunque mencionan que se requerirá información adicional de los mismos para realizar un análisis integral de dichos efectos.

En su guía prospectiva, señalan explícitamente que el ciclo de recortes no ha finalizado, pero que los ajustes a la tasa de referencia estarán sujetos a los determinantes de la inflación. Ello podría incluir la evaluación del impacto del tipo de cambio y del estado de la economía.

La inflación ha dado sorpresas positivas, pues las últimas lecturas han sido menores a las expectativas y de la mano del nivel que ha alcanzado el tipo de cambio se podría argüir la continuación del ciclo de recortes. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias en la inflación, las razones se deben a cuestiones incorrectas, ya que las menores lecturas de inflación general son atribuibles en gran medida a la caída de la inflación no subyacente, que se encuentra particularmente baja considerando su historia. Por otro lado, la inflación subyacente, que es más estructural, que generalmente es un indicador de la inflación de mediano y largo plazo y que responde de mejor manera a la política monetaria, se ha mantenido 16 quincenas por encima del 4 por ciento.

De acuerdo con Banxico, el panorama inflacionario presenta un balance de riesgos más equilibrado aunque con presiones al alza. Al evaluar cada uno de los componentes de la inflación, hay tres rubros que se encuentran arriba del 5 por ciento (mercancías alimenticias, educación y otros servicios), y el resto pareciera dibujar una trayectoria de moderada baja. El incremento en la inflación de mercancías alimenticias es el resultado de la implementación del IEPS, y dadas las condiciones generales de la economía, no considero que pueda tener un efecto de segundo orden. Sin embargo, dado el aumento de los salarios, la educación y otros servicios pudieran tener un efecto de contagio a otros componentes del índice.

La pausa es acertada, ya que recientemente algunos participantes del mercado comenzaban a señalar la erosión en la credibilidad del organismo, donde los recortes consecutivos venían acompañados de mayores estimaciones de inflación, algo contradictorio. Esta decisión manda un mensaje de cautela, más aún al considerar que la tasa de referencia real, de acuerdo al propio organismo, se encuentra en terreno neutral. Además, hay que recordar que la Reserva Federal mantuvo las tasas de fondos federales en su primera reunión y que resulta relevante incorporar dichos movimientos a la hora de recalibrar la política monetaria en nuestro país.

Por otro lado, el aplazar la convergencia hacia el objetivo, hace más justificable la pausa, y, aunque señalaron en su guía prospectiva que los movimientos a la baja continuarán, considero que es probable que en la siguiente reunión de marzo, nuevamente veamos una pausa.

A Banxico le queda poco espacio, pues no hemos visto los efectos de los aranceles a los países con los que no tenemos tratado comercial, ni las presiones adicionales que pudiera originar el alza al salario mínimo del 13 por ciento, así como choques que pudieran venir del exterior, pero la decisión de mantener la tasa de referencia en 7 por ciento es bien recibida por el mercado, ya que deja claro que Banco de México no se encuentra en piloto automático.