¿La última y nos vamos?

Se llevó a cabo la última reunión de política monetaria por parte del Banco de México y, como había sido ampliamente anticipado, recortó en 25 puntos base la tasa de referencia para llevarla a 7 por ciento. Con este movimiento se acumula un total de 300 puntos base de disminución en la tasa de interés implementado durante el año. En cuanto a los pronósticos, tanto la inflación general como la subyacente fueron ajustados ligeramente al alza para el cuarto trimestre de 2025 y para los primeros dos trimestres de 2026, reflejando principalmente una reducción más gradual de la inflación de servicios, mientras que el aumento en la inflación de mercancías tuvo un impacto menor. Aun con estos ajustes, el banco central mantiene su expectativa de que la inflación general convergirá de manera ordenada a la meta de 3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, en el comunicado señalan que dichas previsiones no incluyen el efecto de las tarifas e impuestos que entrarán en vigor el siguiente año, y que una vez que tengan toda la información, publicarán sus nuevos estimados. A pesar de que los efectos en la inflación de estos elementos (IEPS y aranceles) pudieran ser de “una sola vez”, y no veamos efectos de segundo orden, es decir, contagio de estos precios en una elevación general de la inflación, es indiscutible que pondrán al nivel de la inflación en un nuevo escalón, expuesto a diversos choques, con una política monetaria que opera en el rango de neutralidad, de acuerdo con los cálculos del propio organismo.

En ese tenor, esta semana se publicó el dato de inflación de la primera quincena de diciembre, que fue menor a los estimados, pero que obliga una lectura cuidadosa, pues las cifras no resultan del todo positivas. En su variación anual, la inflación general se ubicó en 3.72 por ciento y la subyacente en 4.34 por ciento, ambas menores que las lecturas previas. Pero preocupa en particular los servicios, que se aceleraron a su nivel más alto en cinco meses; aunque las mercancías se mantuvieron en el mismo nivel que la quincena previa. Estos dos componentes son un reflejo que la inflación elevada persistirá hacia adelante, haciendo más compleja la trayectoria descendente. Lo que no me gusta del proceso “desinflacionario” es que la inflación retrocede por razones incorrectas: las bajas lecturas del componente no subyacente, cuyo comportamiento no incide en la política monetaria y que son rubros volátiles. De facto las bajas bases comparativas de la inflación no subyacente pudieran afectar al alza los niveles de inflación en el 2026 simplemente por cuestiones aritméticas.

Pero el comunicado relejó un cambio importante en la guía prospectiva, pues modificó la frase “la Junta de Gobierno valorará recortar la tasa de referencia” a “valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, este cambio pudiera ser indicativo de que existe una buena probabilidad de ver una pausa en los recortes en su próxima decisión de política monetaria, o al menos en el corto plazo.

Los participantes del mercado están convencidos de que en la primera reunión de política monetaria de 2026, que se llevará a cabo en febrero, la Junta de Gobierno mantendrá la tasa de referencia sin cambios; el debate comienza en las juntas posteriores. Por un lado, inquieta la conducción de la Reserva Federal, que podría facilitar el camino para Banxico de continuar con su ciclo acomodaticio.

Por otro lado, la inflación en los primeros meses nuevamente repuntará, por el efecto mencionado de tarifas e impuestos. Con una tasa de interés en terreno neutral, y una inflación, en particular la subyacente, por encima de su intervalo de variabilidad, pudiera poner en riesgo la convergencia hacia el objetivo en el horizonte del pronóstico. La debilidad de la demanda y la fortaleza del peso actuales, no aseguran el logro del objetivo de 3 por ciento.

La división más clara existe entre economistas y operadores, cuyas interpretaciones de la guía prospectiva pudieran reflejar la diferencia entre el “deber ser” de Banxico, y lo que va a hacer.