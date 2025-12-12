Los temas que definirán la agenda en el 2026

Estamos a unas cuantas semanas de finalizar este año, que ha sido por demás complejo. Y como siempre sucede, comienzan a publicarse las expectativas de lo que será el siguiente en términos económicos, abundan las proyecciones sobre el PIB, la inflación, las tasa de interés y el tipo de cambio. Pero antes de definir cuál será el escenario más probable para proyectar dichas variables, es importante considerar cuáles son los temas centrales que definirán la agenda económica, pues cualquier viraje podría resultar en un escenario diametralmente distinto.

1.- T-MEC. Este será EL tema en la primera mitad del 2026 acaparando la atención de los inversionistas, los mercados y de los sectores público y privado. A pesar de que existe una visión generalizada constructiva sobre el resultado de la revisión del T-MEC, y que el sector privado tanto en México, como en Estados Unidos opera bajo el supuesto que se mantendrá el tratado trilateral, con una posición privilegiada en la región, no debemos perder de vista que los titulares y la narrativa del Ejecutivo de Estados Unidos pondrá a prueba a varios. La incertidumbre y la volatilidad seguirán siendo la norma durante la primera mitad de 2026. Los inversionistas deben prepararse para un entorno dinámico y monitorear activamente la ejecución de los nuevos aranceles. Es posible anticipar que los puntos de presión serán aquellos en donde México ha incumplido violando ciertas reglas del tratado comercial.

2.- Finanzas públicas y Pemex. A pesar de que en el 2025 se logró avanzar en el proceso de consolidación fiscal, el gobierno ha aplazado la meta de regresar a un balance púbico tradicional mas acotado en los siguientes años, pero no es el 2025 ni el 2026 lo que me preocupa. Si bien es cierto que la administración ha hecho un enorme progreso en aumentar los ingresos tributarios a pesar del magro crecimiento, a través de la fiscalización y una menor evasión, el espacio para seguir aumentando los ingresos por esta avenida es muy estrecho. Aunado a ello, las pensiones y los programas sociales se proyectan en aumento, por lo que preocupa la trayectoria de sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno en el largo plazo. Además, las empresas productivas del Estado, como Pemex, siguen siendo una carga considerable. Es destacable que aún quedan temas pendientes en la petrolera: la abultada deuda con proveedores, que no ha logrado disminuir y 2) la operación, pues los planes presentados hasta ahora, no parecen ser la solución de mediano y largo plazo.

3.- Elecciones intermedias en Estados Unidos, considerando el reto que tienen los republicanos de conservar la mayoría en el Congreso. Tradicionalmente el partido en el poder suele perder, y en esta ocasión, dada la baja aprobación que tiene el presidente Donald Trump, se espera que se confirme lo que ha sido históricamente la norma, por lo que es probable que continúe la polarización interna.

4.- El relevo de Jerome Powell y la trayectoria de las tasas en Estados Unidos. Es prácticamente un hecho que sea Kevin Hasset, actual director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, cuyo sesgo es marcadamente dovish. De confirmarse, es posible asumir que las tasas de corto plazo muestren una trayectoria de baja más marcada de lo que los mercados han venido incorporando. Sin embargo, dadas las fragilidades de la economía norteamericana, con un elevado déficit, y con una inflación lejana a su objetivo, no podemos señalar que la baja en los rendimientos sea la norma en los plazos largos.

5.- La geopolítica. Los conflictos bélicos se siguen sumando y el mundo sigue agitado. Comenzando por el enfrentamiento entre Rusia-Ucrania, donde no se logra un acuerdo; Taiwán continuará siendo centro de disputa entre EU-China, y las intervenciones de Trump en América Latina, particularmente con los ejercicios militares alrededor de Venezuela. Aunque el mundo se ha acostumbrado a ver tensiones entre los países, no podemos descartar que un incremento en las mismas traería más volatilidad e implicaciones en los distintos mercados.