¿Sigues en tu empleo por miedo?

Hay empleados que llegan puntuales, cumplen con lo asignado y evitan cualquier conflicto. Desde afuera, su permanencia parece un signo de estabilidad; sin embargo, algunos llevan meses pensando en irse, aunque el temor a perder el ingreso pesa más que el desgaste cotidiano. Siguen en su lugar, pero su relación con el trabajo cambió.

La incertidumbre ayuda a explicar esa conducta. El menor crecimiento, las automatizaciones y la inteligencia artificial han extendido la percepción de que habrá menos plazas y mayores exigencias. The Wall Street Journal popularizó el término job hugging, algo así como abrazar el empleo para impedir que se vaya. Describe a quien conserva un puesto que perdió interés porque ve pocas oportunidades afuera.

Para una empresa, la baja rotación suele resultar tranquilizadora. Reduce reemplazos, conserva experiencia y mejora ciertos indicadores. Aun así, la permanencia ofrece información incompleta. Una persona puede quedarse porque valora su trabajo y quiere crecer; otra, porque siente que carece de opciones. Ambas aparecen en la nómina, pero sólo una mantiene un vínculo vivo con la organización.

El costo también recae sobre quien permanece. Quedarte durante una etapa incierta puede parecer prudente cuando tienes compromisos familiares, deudas o pocas alternativas inmediatas. Empero, si la cautela se prolonga, reduce tu iniciativa y termina por convencerte de que cualquier movimiento resulta peligroso. Entonces dejas de aprender, de conversar sobre lo que necesitas y de mirar el mercado.

Conviene observar qué sostiene la decisión. ¿Encuentras posibilidades de desarrollo o el miedo a perder el ingreso ocupa todo el pensamiento?

Tampoco sugiero una renuncia impulsiva. Puedes actualizar conocimientos, fortalecer tu red, investigar otras funciones y definir qué tendría que cambiar para recuperar interés en tu puesto. Dentro de la compañía, una conversación sobre movilidad, capacitación o proyectos distintos puede abrir posibilidades. Preparar opciones mientras conservas estabilidad suele dar mejores decisiones que esperar a sentirte acorralado.

Los líderes también necesitan mirar con mayor cuidado. Retener personas no equivale siempre a conservar compromiso. Si alguien cumple en silencio, dejó de proponer y evita exponerse, quizá requiere una conversación antes que una felicitación por su antigüedad. Capacitar implica el riesgo de que una persona se marche; mantenerla rezagada aumenta la posibilidad de que se quede sin estar realmente presente.

Hay permanencias que expresan lealtad y otras que apenas administran el miedo. Desde lejos se parecen y es fundamental aceptar la realidad tanto para el trabajador, la empresa y el líder.

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