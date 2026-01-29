Tu startup no es la idea, es quién la ejecuta

“Los fondos invierten en el jinete, no en el caballo”, dice Claudia González Brambila, doctora en Ingeniería y Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon y coautora del libro “Conoce los 10 fondos clave de capital emprendedor en México”. Para quien consideran lanzar su startup, esta conversación aporta ideas relevantes para comprender la lógica de estas sociedades de capital de riesgo y la forma de acercarse a ellas.

Publicado por Editorial LID, el libro cuenta también como coautoras a la Dra. Daniela Ruiz Macié y la Dra. Renata Herrerías, las tres profesoras del ITAM. Uno de los consejos recurrentes es preparar el pitch a los fondos con visión estratégica. El foco está en mostrar entendimiento del problema que se pretende resolver y la solidez del equipo encargado de llevarlo a cabo.

Claudia subraya la importancia de entender que los fondos persiguen perfiles muy específicos. Buscan startups con alto potencial de crecimiento, una base tecnológica clara y modelos capaces de escalar con rapidez.

En cuanto a las etapas de inversión, la mayoría de los fondos en el país concentra su atención en fases tempranas como presemilla, semilla y, en algunos casos, series A o B. Los montos y condiciones varían, aunque existe un rasgo común: la cantidad de pitches supera ampliamente al número de tratos que se concretan. La tasa de rechazo resulta muy elevada, lo que obliga al emprendedor a prepararse con rigor.

Un tropiezo habitual consiste en centrarse demasiado en la solución y perder de vista el problema, pues la falta de claridad reduce el interés de los inversionistas. Las fortalezas del equipo ocupan un lugar central; el empuje y la capacidad del grupo fundador pesan más que el producto inicial.

Para quienes aspiran a escalar su proyecto con apoyo de inversión externa, aparecen dos elementos ineludibles. El primero es conocer a fondo el ecosistema. El segundo, comunicar la propuesta con claridad, incluso en inglés. Se trata de una condición práctica, ya que muchas sociedades operan a nivel internacional o buscan alianzas fuera del país.

