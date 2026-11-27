Con el Black Friday (27 de noviembre) y el Cyber Monday (el 30) a la vuelta de la esquina, les recomiendo 5 libros para estas vacaciones. Uno de ellos me hizo pensar en lo mucho que se parece el sprint por construir las AI Factories, al entusiasmo que alguna vez despertaron los ferrocarriles. Otro, me llevó a un pueblo de Mozambique, un lugar que difícilmente aparece en nuestras conversaciones sobre el precio del gas.

Pero el primero que no pude dejar fue The Infinity Machine, de Sebastian Mallaby, la historia de Demis Hassabis y DeepMind. Conozco a Demis desde hace casi veinte años y disfruté muchísimo el documental The Thinking Game. Detrás del origen de DeepMind hay una decisión empresarial extraordinaria. Por lo general, un verdadero emprendedor identifica un problema, busca cómo resolverlo y se preocupa por conseguir clientes. Pero hay algunos aún más valientes, como Demis, quien quiso construir una máquina capaz de aprender a resolver problemas. Los juegos electrónicos eran un buen punto de partida, porque tenían reglas claras y un marcador que acotaba cualquier discusión. Pero, ¿cómo se convence a un inversionista de que financiar a un equipo de programadores científicos que enseñan a una computadora a jugar dichos juegos puede obtener, años después, un descubrimiento científico?. Las conversaciones de Mallaby con Hassabis permiten seguir esa apuesta desde dentro.

Ganar en el juego de Go (originario de China hace más de 2,500 años, se denomina 围棋- Wéiqí en mandarín, que significa juego de cercar, y 囲碁 (Igo) en japonés, de donde proviene su nombre internacional) catapultó a Deep Mind, la empresa de Demis. Y más adelante, el equipo de Alpha Fold, trabajó arduamente para predecir la forma tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos, lo que le daría el Premio Nobel de Química en 2024.

Del mundo de los laboratorios de inteligencia artificial pasaría a otra de mis grandes pasiones: los ferrocarriles. Quienes me conocen saben cuánto disfruto viajar en tren, descubrir estaciones y recorrer países sobre rieles. En México he disfrutado especialmente el Tren Maya, que me ha permitido redescubrir el sureste y apreciar el potencial del ferrocarril para transformar regiones enteras. Liaquat Ahamed reconstruye en 1873 la crisis financiera que sacudió a Europa y Estados Unidos durante la fiebre ferroviaria. Los trenes revolucionaron el comercio, pero muchos inversionistas quebraron por sobreestimar la demanda y subestimar los costos de construir y financiar miles de kilómetros de vías.

La analogía con la actual carrera por construir centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial es fascinante. Se puede acertar sobre el futuro de una tecnología y, aún así, perder una fortuna por equivocarse sobre cuándo llegarán los clientes. Los ferrocarriles transformaron el mundo, pero no todos los que financiaron sus vías llegaron a disfrutar de sus beneficios.

Off the Scales, de Aimee Donnellan, es una lectura perfecta para ese momento de la sobremesa en que alguien menciona el Ozempic, uno de los medicamentos más comentados de los últimos años. La autora reconstruye la fascinante historia científica y empresarial de los fármacos basados en GLP-1, una hormona intestinal que participa en la regulación del apetito y la glucosa. Lo que comenzó como una investigación sobre la diabetes terminó revolucionando también el tratamiento de la obesidad y dando origen a uno de los mercados farmacéuticos más prometedores del mundo.

En el centro del relato está Novo Nordisk, la centenaria farmacéutica danesa que convirtió décadas de investigación en productos como Ozempic y Wegovy, ambos basados en semaglutida. Su éxito desencadenó una competencia global, particularmente con la estadounidense Eli Lilly, y abrió debates que van mucho más allá de la medicina: desde la capacidad industrial para producir millones de dosis hasta el impacto económico de tratar la obesidad a gran escala. La gran pregunta es tan económica como ética: cuando la ciencia descubre un medicamento capaz de transformar millones de vidas, ¿quién puede fabricarlo, quién paga por él y quién queda excluido por su precio? Una historia extraordinaria sobre cómo la biotecnología puede revolucionar simultáneamente la medicina, los mercados y nuestra relación con la salud.

El cuarto libro, Project Maven, de Katrina Manson, nos devuelve a la inteligencia artificial, pero esta vez a sus aplicaciones militares. Un coronel de los marines y su equipo buscan ayuda en Silicon Valley para que el Pentágono pueda analizar la enorme cantidad de imágenes captadas por drones y otros sistemas de vigilancia. El proyecto, iniciado en 2017, se convirtió en uno de los primeros grandes esfuerzos del Departamento de Defensa estadounidense por incorporar aprendizaje profundo y visión por computadora a sus operaciones. También provocó una intensa controversia cuando empleados de Google protestaron contra la participación de la empresa en el programa.

A quienes llevamos décadas trabajando en visión por computadora, el relato nos toca particularmente de cerca. En nuestros laboratorios podemos medir con precisión cuántas veces se equivoca un algoritmo al identificar un vehículo, una persona o cualquier otro objeto. Sin embargo, cuando esas mismas tecnologías se trasladan al campo de batalla, los errores dejan de ser simples estadísticas. Manson nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad humana, los límites de la automatización y las consecuencias de confiar en lo que una máquina señala en una pantalla. Es una lectura especialmente pertinente ahora que la inteligencia artificial comienza a transformar también la naturaleza de los conflictos armados.

Cerraría con Blood Will Flow, de Alex Perry, una investigación sobre el ataque de 2021 contra Palma, una localidad del norte de Mozambique cercana a uno de los mayores proyectos de gas natural de África. El descubrimiento de enormes reservas frente a las costas mozambiqueñas prometía transformar la economía de uno de los países más pobres del mundo. Empresas internacionales comprometieron inversiones multimillonarias, mientras la región de Cabo Delgado enfrentaba pobreza, desplazamientos y una creciente insurgencia armada. El ataque a Palma mostró brutalmente la distancia entre las expectativas de prosperidad y la realidad de las comunidades vecinas.

En las presentaciones para inversionistas, estos proyectos suelen describirse mediante reservas, costos de extracción, infraestructura e ingresos futuros. Perry reconstruye, en cambio, lo que ocurría desde la perspectiva de quienes vivían junto a esas instalaciones y enfrentaban directamente la violencia. La riqueza de los recursos naturales no garantiza, por sí sola, prosperidad para las comunidades que habitan sobre ellos.

Si van a regalar solo uno, yo elegiría el de Hassabis y apartaría una noche de diciembre para ver The Thinking Game (https://youtu.be/d95J8yzvjbQ) en familia. Y dejaría 1873 a la mano para cuando alguien, a mitad de la cena, pregunte si todo esto de la inteligencia artificial es una burbuja.