Acciones Sostenibles en Davos 2026

Tras la clausura del Foro Económico Mundial “WEF” en Davos, la atención global se centró en la intersección entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental y social. Todo esto, en un contexto de alta turbulencia política y retos sociales.

A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, desde la crisis climática hasta la polarización geopolítica, los líderes globales han puesto un enfoque crítico hacia la colaboración y la acción coordinada.

Temas sostenibles y relevantes de dicha semana, para seguir los avances durante el año 2026:

1. Cambio Climático y Riesgos Ambientales.

Un tema predominante en la agenda. Según el Informe Global de Riesgos 2026 del WEF, presentado durante el evento, los eventos extremos climáticos, la pérdida de biodiversidad y los colapsos ecosistémicos lideran los riesgos a 10 años que enfrenta la humanidad. En particular, los fenómenos meteorológicos extremos han escalado su impacto, ocupando las primeras posiciones en las preocupaciones de los líderes mundiales.Los debates han enfatizado la necesidad de acción inmediata, destacando que la escasez de recursos naturales como el agua y las pérdidas de tierras fértiles también están entre las principales amenazas a largo plazo.

(Especial)

(Informe Global de Riesgos 2026 del Foro Económico Mundial)

Proyectos claves en este ámbito incluyen inversiones significativas en energía renovable y soluciones basadas en la naturaleza, para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

Iberdrola, por ejemplo, ha anunciado una inversión de $58,000 millones de euros hasta 2028, enfocados en la electrificación y un modelo energético sostenible.

2. Innovación y Tecnología Responsable.

Otro tema relevante ha sido el potencial transformador de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes. Las discusiones han girado en torno a cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas de manera ética y responsable, asegurando su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas están explorando cómo la IA puede ayudar en la transición energética, mejorar la eficiencia de los recursos y fomentar la inclusión social.

Sin embargo, también se han alzado preocupaciones sobre los riesgos asociados a ella, incluidos los impactos en el empleo y la privacidad. Subrayado la importancia de establecer marcos regulatorios que equilibren la innovación con la protección social y ambiental.

3. Salud y Bienestar Global.

La pandemia de COVID-19 siguió resonando en las discusiones, enfocadas en equidad, acceso a la atención médica y resiliencia de los sistemas de salud. Los discursos enfatizaron la necesidad de preparar mejor a los sistemas sanitarios para futuras crisis, con inversión en infraestructura y capacitación.

La salud mental, otro punto destacado. Subrayando la importancia de abordar los efectos duraderos de la pandemia en el bienestar psicológico de las poblaciones.

4. Políticas Inclusivas y Justicia Social.

Temas cruciales en Davos 2026, con un fuerte enfoque en la creación de empleo verde y la capacitación de la fuerza laboral. Se abordó que la transición hacia economías más sostenibles debe ser justa, sin dejar atrás a los grupos más vulnerables.

Se exploraron formas de garantizar que las voces de las comunidades marginadas sean incluidas en los procesos de toma de decisiones, enfatizando que el crecimiento económico no puede lograrse a expensas de la equidad social.

5. Agua y Seguridad Alimentaria.

El acceso al agua segura fue identificado como uno de los problemas más apremiantes y, puntualmente la escasez de recursos naturales, a nivel de riesgos está en el 6º lugar a largo plazo, vinculada a migraciones y conflictos a los que el mundo tiene que hacer frente. La gestión sostenible del agua se destacó como un aspecto clave para el desarrollo, especialmente en un contexto de cambio climático que agrava la escasez hídrica en muchas regiones.

6. Polarización Geopolítica y Colaboración Multilateral.

La polarización geopolítica fue reconocida como un desafío significativo que amenaza los esfuerzos globales para abordar problemas comunes como el cambio climático y la pobreza. A pesar de las tensiones existentes, hubo un llamado claro a la cooperación y al establecimiento de marcos que fomenten el diálogo y la colaboración entre naciones.

Los líderes respaldaron la idea de que, aunque existen intereses divergentes, la solución a los problemas globales requiere acción colectiva. Este planteamiento es esencial para abordar los desafíos inmediatos y para construir un futuro más resiliente.

Agradezco mucho el siguiente mensaje de parte de René Saul, CEO de Kapital Grupo Financiero, quien, de nuevo, se hizo presente en Davos:

“Será fundamental en Davos continuar aprendiendo, seguir implementando nuevas tecnologías y adaptar la IA al sector financiero. Es clave en estos momentos de alta volatilidad.

Kapital sigue con sus objetivos de seguir creciendo a doble dígito este año y seguir apostando mucho a las PYMES, creciendo su portafolio de grandes empresas”

Davos 2026 ha reafirmado la necesidad de un enfoque colaborativo y holístico ante los desafíos actuales.

Si bien se han formulado numerosos compromisos y se han presentado inversiones significativas, queda por ver cómo se traducirán estos diálogos en acciones concretas y efectivas para:

¡¡¡Emprender más acciones sostenibles de parte de los líderes del mundo!!!