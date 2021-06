Guillermo Godínez: Edificios que se vuelven un gran ‘espectacular’

Últimamente he visto en la Ciudad que grandes proyectos de edificios muy altos ahora les cuelgan enormes espectaculares de alguna bebida alcohólica, algún canal de streaming o algún producto comercial.

En la Avenida Garza Sada hay varios, por ejemplo el de Torre Shiro, que tengo entendido que va a tener a un hotel de la cadena Misión o eso decían los cartelones en las vayas hace tiempo, así como departamentos habitacionales y ahora le cuelgan dos grandes espectaculares de una canal de televisión, en específico HBO Max con una mega imagen de Godzilla vs King Kong.

Más adelante rumbo a Carretera Nacional por la misma avenida a la altura del Tec de Monterrey hay otro edificio de departamentos que se llama Condotec, que tiene un espectacular de varios pisos de alto de una bebida que se llama Vicky´s.

Y lo mismo sucede con el proyecto de Lola, que está en la Avenida Morones Prieto, que también le cuelgan dos grandes espectaculares de la cerveza estadounidense Michelob.

Y muy cerca de ahí está el proyecto de Mach por el túnel de la Loma Larga que lleva aaaaaaaaños de estar en obra y no se ve para cuándo lo terminen y le cuelga un espectacular de la cerveza Dos Equis.

Creo que ya me van agarrando la onda o no? Todos estos edificios que les he mencionado llevan ya tiempo con un bajo o nulo avance de obra y ahora se han convertido sus pisos en grandes espectaculares para promocionar canales de televisión o bebidas alcohólicas.

Esto me hace pensar que dichos proyectos al no tener entradas de capital y que no han llegado a las metas programadas de ventas para terminar y cumplir con los inversionistas están echando mano a la renta de sus muros para que puedan colgarse espectaculares de diferentes empresas y así poderse hacer de algunos recursos.

En este mundo se vale de todo y no está mal, pero en el caso de que quieras invertir en proyectos inmobiliarios de torres o grandes edificios creo que es importante que consideres si dicho desarrollo se ha convertido en un espectacular… literalmente y ya sabrás a qué atenerte.

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 29 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).