Gabriela Jiménez anuncia su registro para coordinar la defensa de la 4T en Azcapotzalco

La diputada Gabriela Jiménez aseguró que México no es patio trasero de nadie y que la soberanía nacional se defiende con dignidad.

En un emotivo encuentro ciudadano en Azcapotzalco, en un acto de congruencia con su trayectoria, la diputada federal Gabriela Jiménez anunció oficialmente su solicitud de registro para participar en el proceso interno de Morena en búsqueda de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la alcaldía.

La legisladora aseguró que respetará las reglas democráticas de la convocatoria y trabajará para sumar y construir unidad en la demarcación. Asimismo, reafirmó su convicción de hacer equipo y acompañar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para consolidar una agenda que ponga en el centro la igualdad y el bienestar de todas las familias.

Durante su mensaje, Jiménez hizo un llamado a no aceptar como normal el rezago histórico en los servicios públicos, reafirmando que el gobierno debe estar del lado del pueblo y que los derechos no son favores. Destacó que el amor por la alcaldía se demuestra con cercanía, trabajo y resultados, acompañando a la gente de frente y escuchando sus necesidades.

Al detallar el intenso trabajo territorial realizado en las 112 colonias de Azcapotzalco, señaló que ha acompañado a la comunidad en gestiones que sumaban décadas de abandono. Mencionó la atención a parques y unidades habitacionales que esperaron más de cuarenta años para tener iluminación, así como a calles que llevaban hasta veinte años sin trabajos de desazolve o mantenimiento de bacheo.

En el ámbito del bienestar y la salud comunitaria, resaltó el impacto de sus jornadas gratuitas y del programa “Legislando con Visión”. A través de estos esfuerzos, se han entregado más de 700 lentes gratuitos o a muy bajo costo y se han donado más de 150 aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, andaderas y bastones.

Finalmente, al abordar la seguridad, Jiménez enfatizó que asume el reto con absoluta seriedad y preparación, poniendo al servicio de la alcaldía su formación tras cursar la Maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina, e impulsando la cultura de prevención mediante macrosimulacros en unidades habitacionales.