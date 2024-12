NYT advierte a Sheinbaum: ‘Sedena tiene datos del reclutamiento de estudiantes de química con el narco’

Sheinbaum cuestionó la investigación The New York Times y relacionó el reclutamiento de estudiantes de química con la serie “Breaking Bad”.

“Tienen información en la Sedena”. Así respondió el medio estadounidense The New York Times a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien minimizó e insinuó que el reportaje sobre el reclutamiento del Cártel de Sinaloa a estudiantes de química para fabricar fentanilo fue basado en la serie “Breaking Bad”.

Paulina Villegas, reportera de The New York Times en México, explicó que la respuesta de la mandataria mexicana sobre la investigación en contra del cártel mexicano le sorprendió, ya que la información fue obtenida a través de nueve miembros del Cártel de Sinaloa.

“Nuestras fuentes son nueve miembros del Cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes, también reclutadores, que confirmaron, que nos dieron con mucho detalle, cómo se lleva este proceso de reclutamiento”, añadió en entrevista con Azucena Uresti.

También apuntó que el grupo criminal le reveló al NYT cuáles fueron las razones por las que estudiantes de química decidieron entrar a este negocio para fabricar fentanilo. Incluso, recalcó que la información fue corroborada con autoridades estadounidenses y mexicanas, ésta última, dijo, hasta tiene un reporte publicado.

“Me extraña un poco la declaración de la presidenta (Sheinbaum) que dice que no existe información, dice de su gabinete de seguridad, cuando esto ya fue publicado en un reporte de inteligencia de Sedena, donde hablan de un posible relutamiento de estudiantes de química”, afirmó.

Ante esto, la periodista enfatizó que la información de Sedena fue enlazado en el reportaje que realizó The New York Times, el cual tituló “Los cárteles en México reclutan estudiantes de química para fabricar fentanilo”.

“Este reporte de inteligencia fue hackeado y publicado por un grupo de hackers en 2020 y esto fue corroborado por muchas más fuentes”, sostuvo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el presunto reclutamiento del Cártel de Sinaloa a estudiantes de química?

En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que estudiantes de química sean reclutados por el Cártel de Sinaloa para producir fentanilo.

“Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química que están desarrollando drogas, no necesariamente (ocurre), empezó en otro lado (...) lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos”, recalcó.

Por esta razón, Sheinbaum cuestionó la investigación del medio estadounidense y relacionó este hecho con la serie “Breaking Bad” tras afirmar que de ahí salió la hipótesis de que el Cártel de Sinaloa “sudece o engaña” a jóvenes para producir este opioide.

“Vi algunos capítulos, no la vi completa... pero a lo mejor de ahí lo sacaron porque no tenemos información, en todo caso a los y las estudiantes de química no se metan en eso”, insistió.