Cártel de Sinaloa vs. Gobierno de México: ¿Cuánto gana un ingeniero químico?

La investigación publicada por el New York Times, en la que se revela la forma en la que los narcotráficantes reclutan jóvenes universitarios para trabajar en los laboratorios en los que ‘cocinan’ fentanilo llegó a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró si esto sucede realmente en México.

La mandataria negó que los cárteles de la doga reclutaran universitarios: “Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando drogas, no necesariamente (ocurre), empezó en otro lado (...) lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos", dijo en su conferencia.

De acuerdo con lo publicado en el diario estadounidense, el Cártel de Sinaloa recluta a estudiantes de licenciaturas relacionadas con la Química para que trabajen en sus laboratorios ‘cocinando’ fentanilo o realizando experimentos para hacer más potente la droga.

Lo que atrapa a los estudiantes a entrar al negocio del fentanilo son los ‘jugosos’ sueldos que ofrece la organización, los cuales son superiores a los que ganan los profesionales de esta rama en México.

¿Cuánto gana un ingeniero químico en México?

Datos de la Secretaría de Economía señalan que un ingeniero químico en México tiene un salario promedio de 4 mil 890 pesos mensuales.

Las entidades federativas que reportan mejores salarios promedio para Ingenieros Químicos, en el segundo trimestre de 2024, fueron Colima, con 28 mil 400 pesos; Coahuila de Zaragoza, con un salario promedio de 19 mil 300 pesos y Sinaloa, con 15 mil 900 pesos.

Uno de los estudiantes entrevistados por The New York Times aseguró que el ‘reclutador’ del Cártel le ofreció un pago de 800 dólares por adelantado —alrededor de 16 mil 315 pesos mexicanos— con un sueldo mensual por el mismo monto.

Otra de las jóvenes aseguró que le ofrecieron mil dólares (20 mil 394 pesos) como bono de ingreso, según The New York Times.

“Somos una empresa. Lo que hace una empresa es invertir en sus mejor perfiles”, dijo uno de los reclutadores al medio, quien pidió no ser identificado.