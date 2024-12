¿Cártel de Sinaloa recluta a universitarios de química para producir fentanilo? Esto detalló Sheinbaum

¿Como en la serie “Breaking Bad”? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este lunes 2 de diciembre si estudiantes de química son reclutados por el Cártel de Sinaloa para producir fentanilo, como lo publicó el medio The New York Times.

En su conferencia matutina, la mandataria federal negó que esto ocurra en México: “Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando drogas, no necesariamente (ocurre), empezó en otro lado (...) lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos", recalcó en Palacio Nacional.

Por esta razón, Sheinbaum cuestionó la investigación del medio estadounidense e ironizó este hecho con la serie “Breaking Bad” tras afirmar que de ahí salió la hipótesis de que el Cártel de Sinaloa “sudece o engaña” a jóvenes para producir este opioide.

Sin embargo, dijo, aún no tiene información al respecto: “Vi algunos capítulos, no la vi completa... pero a lo mejor de ahí lo sacaron porque no tenemos información, en todo caso a los y las estudiantes de química no se metan en eso“, lanzó.

Además, Sheinbaum culpó a las framacéuticas por aumentar el consumo de esta droga, principalmente en el país vecino del norte: “La crisis de opiodies, del consumo de epioides en Estados Unidos, es producto de las farmacéuticas. Hay documentos, está reconocido por asociaciones", añadió.

Incluso, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México añadióque hace un tiempo hubo una demanda en contra de una farcacéutica porque hizo campañas para consumir medicamentos que curan el dolor, similar al fentanilo.

“De ahí comienza a desarrollarse este consumo que termina con esta crisis terrible de consumo de fentanilo, que es 100 veces más adictiva y potente que la heroína”, dijo.

Cártel de Sinaloa recluta a estudiantes de química para fabricar fentanilo, revela reportaje del NYT

El diario The New York Times publicó un reportaje en el que afirma que el Cártel de Sinaloa acude a las universidades para reclutar a estudiantes de química para elaborar fentanilo.

La investigación se refiere a un miembro del Cártel de Sinaloa que va a las universidades para encontrar a los llamados “cocineros de fentanilo”.

Según este medio, el narcotraficante se disfraza de conserje, ubica a los estudiantes por sus buenas calificaciones, es decir, por su habilidad de sintetizar los componentes químicos, y los convence de trabajar para él con la promesa de grandes ganancias.

El objetivo, dice el diario, es ya no depender de la droga que proviene de China. Este reportaje se publica mientras crece la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México controle el tráfico de fentanilo, en particular por el amago de aranceles del 25 por ciento.



Con información de EFE