En Sinaloa, la realidad supera la ficción

Otro bombazo internacional contra México. En la portada del NYT llegó una nueva alerta para este país: los cárteles reclutan a universitarios para fabricar fentanilo. Ante la necesidad de contar con químicos para fabricar la droga, los grupos criminales dejan de lado a sicarios y halcones para concentrarse en la producción. Se abre un nuevo frente para el gobierno mexicano en el combate contra estas organizaciones, y parece que se está perdiendo. ¿Alguien se acordó de una famosa serie televisiva con temática similar... o quizá de otro programa... real, como Jóvenes Construyendo el Futuro?

CDMX, operativos y “montajes” contra chinos

Duro descalificaron diputados federales del PAN de la CDMX los decomisos de la piratería china en bodegas del centro de la ciudad. “Es ya la mano de Trump en México, no del gobierno capitalino”, deslizó el panista Federico Döring en los pasillos de San Lázaro. “El montaje de operativos contra mercancía china no lo hizo ni el IMPI ni la policía capitalina ni el gobierno de la ciudad, ni la Secretaría de Economía”, opinó. “¿Por qué no lo hicieron antes? Siempre han sabido dónde está la fayuca, pero ahora, obligados, tienen que combatirla, cuando antes, gozosos, la contemplaban porque eran aliados”, completó el panista Raúl Torres.

Ministras ¿militantes?

En Veracruz, llamó la atención que las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con la autodenominada cuarta transformación, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, acudieron a la toma de protesta de Rocío Nahle como la primera gobernadora de Veracruz para el periodo 2024-2030. En el acto, al que acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum y 11 gobernadores simpatizantes de la ‘4T’, la presencia de las ministras, que buscarán reelegirse en el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros del 1 de junio de 2025, se interpretó más como militantes de Morena que como representantes de uno de los poderes de la Unión. Qué malpensados.

PRI, contra bancos y el IPAB

Lejos ahora del poder, del control del presupuesto y contrario que lo que pensaban en 1990 y en 1998, el priismo va hoy contra los bancos, contra el Fobaproa y contra el IPAB. Con el argumento de que “las finanzas públicas atraviesan hoy por una crisis”, un grupo de diputados federales del PRI, encabezados por su coordinador, Rubén Moreira, propondrá dos iniciativas de ley, una para “eliminar el cobro de comisiones bancarias a personas mayores de 65 años”, y otra para “eliminar los pagos al Fobaproa” y “dejar de trasladar dinero para los pagos que desde hace varias décadas se hacen a los bancos por deudas de dudosa calidad”. ¿Ya lo consultarían con algunos expresidentes emanados de su partido que algo tuvieron que ver?

Preocupaciones presidenciales

Tras el cónclave entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada al respecto en su gira del sábado a Nuevo León, esgrimió que “ya nos pondremos de acuerdo para una reunión con Trump”. La mandataria, quien por lo tanto no tiene en puerta una fecha tentativa para hablar con el republicano sobre el T-MEC y aranceles, descartó estar preocupada por la sorpresiva reunión entre sus pares de Estados Unidos y Canadá; sin embargo, advirtió que si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en EU, sería equivalente a destruir el valor generado por la agricultura, pesca y silvicultura de esa nación, y si la migración legal se redujera en 50 por ciento por 10 años, la deuda del seguro social en Estados Unidos aumentaría 13 por ciento, sumando pérdidas de 15 billones de dólares en 75 años. Lo bueno es que no hay preocupación, ¡qué tal si la hubiera! ¡Que tiemblen en Mar-a-Lago!.