EU investigó presuntos nexos del Gobierno AMLO con el narco en 2018, según reportaje del NYT

El gobierno de Estados Unidos ha investigado un presunto vínculo entre el presidente López Obrador y grupos criminales, reveló el diario estadounidense The New York Times (The New York Times).

Ayer, el periódico señaló que un reporte del gobierno, así como tres fuentes diferentes, detallan una posible relación entre miembros importantes de cárteles de narcotráfico y aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de su trabajo, el NYT resaltó que nunca se ha abierto una investigación formal en contra del mandatario mexicano ya que el gobierno estadounidense “tiene poco interés en investigar las acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”.

Asimismo, el diario apuntó que muchas de las investigaciones están basadas en informantes, con lo que dejaron en duda si estos señalamientos fueron corroborados.

Estos reportes detallan que un informante le dijo a las autoridades estadounidenses que alguien muy cercano a López Obrador “se reunió con Ismael Zambada García, un líder del Cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018″.

Además, otra fuente habría señalado que después de que el Presidente mexicano fue electo, un fundador del “violento” grupo criminal Los Zetas “pagó cuatro millones (de dólares) a uno de los aliados más cercanos a López Obrador para poder salir de prisión”.

Finalmente, los investigadores obtuvieron información de que un tercer testigo alertó que cárteles tienen videos en los que los hijos del Presidente mexicano reciben dinero.

Dentro de la investigación incluso se detalla que el presidente López Obrador pudo haber recibido un pago al mismo tiempo que visitó, en Sinaloa, a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, en marzo de 2020.

Estas investigaciones habrían sido frenadas en gran parte por el arresto fallido del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El 15 de octubre de 2020, el general secretario fue detenido a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, después de haber sido acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

Al respecto, el NYT señaló que “su arresto provocó furor dentro del gobierno de México, particularmente entre los líderes de las Fuerzas Armadas, que han asumido más responsabilidades y poder durante la administración de López Obrador”.

Asimismo, el diario estadounidense detalla que la gran presión que impuso el Presidente mexicano habría provocado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dejara en libertad al general Cienfuegos unas semanas después de haberlo detenido.

Según lo que pudieron averiguar los reporteros del NYT, esto habría provocado una ruptura en diferentes áreas de la relación bilateral.

“El episodio no sólo dañó los acuerdos de seguridad de larga data entre los dos países, sino que también dejó una profunda impresión en los agentes del orden al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como una historia de advertencia sobre emprender esfuerzos similares contra otros altos funcionarios mexicanos”, sentenció.

Este es el cuarto reportaje que se publica en el que se señalan investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos del narcotráfico con el presidente López Obrador.

Los primeros tres salieron en ProPublica, DW y en InsightCrime.

Estos trabajos periodísticos hablan sobre una investigación realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que detectó presuntas aportaciones por parte del narcotráfico a la campaña de López Obrador en 2006.

Estos señalamientos provocaron que el presidente López Obrador sea llamado en redes sociales narcopresidente.