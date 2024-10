¿Cómo fue que Juan Velásquez, ‘el abogado del diablo’ salvó de la cárcel a Luis Echeverría?

El fin de semana murió Juan Velásquez, quien era conocido como ‘el abogado del diablo’ por los personajes a quienes defendió y, en ocasiones, salvó de ir a la cárcel. Por esa razón se decía que ganaba todos los juicios.

Algunos de sus clientes fueron los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, el medallista olímpico Joaquín Capilla, el muralista David Alfaro Siqueiros, el cardenal Norberto Rivera, entre otros.

Uno de los casos que destacó fue el del expresidente Luis Echeverría, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que fuera enjuiciado por su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

En 2005, el magistrado federal José Angel Mattar Oliva ordenó su detención debido a su probable responsabilidad en el delito de genocidio.

El abogado Juan Velásquez defendió al expresidente Luis Echeverría cuando fue enjuiciado por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco (Cuartoscuro)

Sin embargo, por su avanzada edad, a Echeverría se le ordenó arresto domiciliario que cumplió hasta marzo de 2009.

“El fiscal especial de aquella época aseguró en la Corte, frente a los periodistas, que ni siquiera Juan Velásquez iba a impedir que el licenciado Echeverría pisara la cárcel y lo viéramos detrás de las rejas. Sin embargo, no estuvo ni un segundo en la prisión; no pisó la cárcel: no pudieron fotografiarlo detrás de las rejas. Al final, gané la pelea”, dijo el jurista en una entrevista para la Revista Abogacía.

La absolución llegó tras una batalla judicial en la que Echeverría ganó un amparo en 2007. Se trató del único expresidente de México que enfrentó un juicio político.

¿Quién era el abogado Juan Velásquez?

Juan Velásquez murió el domingo 27 de octubre a los 77 años. Era reconocido por mantener una defensa invicta por más de 50 años.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuando Velásquez era adolescente estudió en una universidad militar hasta que entró a la Facultad de Derecho de la UNAM en 1964, donde, años más tarde, fue docente.

El abogado también fue representante legal de Arturo ‘El Negro’ Durazo, quien era el jefe de la policía durante el gobierno de José López Portillo.