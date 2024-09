Abogado señalado por ‘botellazo’ contra AMLO responde: ‘Está en riesgo mi integridad’

El abogado Nayib Yamasaki aseguró que lo están acusando de manera errónea de arrojarle una botella de agua al presidente Andrés Manuel López Obrador y que por ello ha recibido inclusive amenazas de muerte.

Esto luego de que el presidente afirmara que un abogado había sido quien le había aventado la botella que esquivó durante su visita a Veracruz el pasado domingo e inclusive lo señaló de formar parte de redes de corrupción.

“En ningún momento de la manifestación del domingo pasado arrojé objeto alguno en su contra, ni de ninguna otra autoridad o personas que se encontraban en la manifestación. Se ha difundido mi imagen de manera irresponsable, difamándome por acciones que no cometí, incluso en ningún momento los videos o fotos me muestran haciendo estas acciones”, expresó el morenista en una carta que circuló en redes sociales.

Señaló que en todo momento se ha conducido apegado a la legalidad y la información que circula, está afectándolo tanto a él como a su familia debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

Abogado señala amenazas en su contra

“La información que está circulando sobre mi persona está poniendo en riesgo mi integridad física, la de mi familia y mi entorno laboral incluso he recibido amenazas de muerte, considero que esto desvía el foco de atención sobre una investigación objetiva respecto a las personas que realmente realizaron actos de violencia en contra de las autoridades y otros ciudadanos”, dijo.

En el documento pidió que se revisen las cámaras para verificar los hechos y corroborar que no fue él quien aventó la botella.

“Gran parte de los que me acusan fundan sus afirmaciones sin siquiera haber estado en la manifestación y sin haber visto algún video o imagen que me vincule directamente a los hechos porque estas no existen reiterando manifiesto que esta situación me ha generado un linchamiento social”, expresó tras las afirmaciones de AMLO en su conferencia ‘mañanera’ de este martes.