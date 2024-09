¿Fue Norma Piña? Morenista en Veracruz explica cómo le lanzaron la botella a AMLO

El morenista Jorge Cedillo aclaró que él no lanzó la botella de agua contra el presidente López Obrador. Foto: Tomada del video

“Fuimos agredidos por personas acarreadas de los conservadores”, declaró el funcionario del gobierno de Cuitláhuac García, Jorge Cedillo Guevara luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera agredido con una botella de agua durante su visita a Veracruz.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de septiembre luego de que el mandatario realizara la inauguración a la Casa de la Cultura Benito Juárez en el puerto de Veracruz, en donde había la presencia de simpatizantes del dirigente así como personas que se manifestaban contra la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Fuimos agredidos por acarreados de los conservadores, tanto Norma Piña, magistrados y jueces del Puerto de Veracruz de Poder Judicial de la Federación, al momento que llegó nuestro presidente ellos empezaron a agredirlo así como a nuestros compañeros que estábamos apoyando a Andrés Manuel”, explicó.

En redes sociales se viralizó el video en donde se aprecia el momento exacto en donde le aventaron al tabasqueño -quien venía acompañado junto al gobernador Cuitláhuac García- una botella de agua que apenas logró esquivar.

Mientras que los empleados judiciales, que están en paro desde agosto por oponerse a la reforma, le gritaban “¡dictador, dictador!”. Tanto los manifestantes como los defensores de Morena se lanzaron huevos y botellas con agua.

¿Qué dijo Jorge Cedillo sobre el ‘botellazo’ que lanzó durante la visita de AMLO a Veracruz?

“Cuándo ingresó el presidente, la turba se comenzó a volver más agresiva y continuaron aventándonos botellas de agua, la cual una de ellas cayó a mi espalda, de manera errónea contesté y se los regresé, cabe mencionar que cuando aventé esa botella el recinto donde el presidente estaba se encontraba a mis espaldas. A pesar de haber aventado la botella, esta misma rebotó en una sombrilla”, relató.

En este sentido, el funcionario rechazó haber perpetrado el ataque en contra del presidente de la República.

“Nunca agrediría al presidente, siempre he sido obradorista desde que tengo 17 años desde el 2011, que me volví activista social y siempre hemos estado apoyando a nuestro presidente (...) Yo no fui quien agredió al presidente”, concluyó en un video publicado en redes sociales.

* Con información de EFE