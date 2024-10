‘Round’ en la Suprema Corte: Lenia Batres acusa a Norma Piña de limitarle la libertad de expresión

La ministra Lenia Batres exigió que no le limiten su libertad de expresión en la Suprema Corte.

La ministra Lenia Batres Guadarrama le pidió a la ministra presidenta, Norma Piña, que no limite su libertad de expresión, incluso cuando le pone calificativos innecesarios a los argumentos o los proyectos que presentan sus pares.

Después de que la ministra presidenta le llamara la atención por calificar argumentos de “absurdos”, la autodenominada “ministra del pueblo” le reclamó a Piña Hernández que no tiene derecho a hacer eso.

“No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra “absurdo”. Me parece que es inadecuado, y tendríamos que ponernos de acuerdo en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa”, sostuvo Batres Guadarrama.

Sin dar espacio a la réplica, la ministra insistió en que ella tiene derecho a ponerle los calificativos que quiera a lo que digan sus compañeros en el pleno.

“Entiendo que un límite es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe la forma de que usted nos contenga respecto de las palabras que utilizamos respecto a nuestra argumentación”, afirmó la ministra.

Después, Batres Guadarrama agregó que no hay razón para que el resto de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sientan ofendidos si ella hace este tipo de comentarios.

“Yo no veo ningún tipo de normativa que pueda aplicar la presidencia de la Corte para impedir que podamos poner palabras fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo... cuerpo colegiado, que tiene la misión de resguardar la constitución”, apuntó.

En respuesta, Norma Piña Hernández reviró que, como presidenta del Alto Tribunal, ella tiene que velar por la conducción de los debates, así como asegurar que no se expresen comentarios ofensivos.

“La facultad que tengo para hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en el pleno. Como rectora de la discusión, y si así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los integrantes de llevar una sesión sin ofendernos o sin expresar calificativos”, declaró.

Posteriormente, apuntó que “el fundamento está en el artículo sexto fracción VII, que dice que la presidencia deberá vigilar el reglamento interior de debates del pleno y el respeto. Entiendo que las palabras que utiliza, usted siente que no son falta de respeto, pero tenemos que entender que la ofensa la sufre quien recibe el comentario”.

Durante el intercambio, Piña Hernández se mostró abierta, e insistió en que ella no se siente agredida por estos comentarios, e incluso le dijo a Batres Guadarrama que se exprese como mejor considere.

“Si usted considera que es su libertad de expresión hacerlo, no hay problema. Puede seguirse expresando como usted quiera”, le dijo la ministra presidenta.

A esto, Batres Guadarrama reviró que lo hace “respetuosamente”, a lo que Piña Hernández cortó de tajo, y resaltó que “no siempre ha sido así, por eso llamé la atención”.

Ministro Luis María Aguilar también ‘se sube al ring’

A la discusión se sumó el ministro Luis María Aguilar Morales, quien le intentó hacer ver a la “ministra del pueblo” que sus comentarios sí pueden ser ofensivos contra sus compañeros en el pleno.

“El calificar de ‘absurdo o cualquier otro calificativo lo que presentamos o decimos, no es sólo calificar lo que decimos sino también a la personal. Por eso a mi sí me parece ofensivo señalar que si proponemos algo ‘absurdo’, es que somos absurdos, y creo que para guardar el respeto, sería conveniente omitir esos calificativos”, pidió el ministro.

Batres Guadarrama apenas mencionó la ofensa que había cometido contra el ministro Aguilar, y mejor pidió que la dejen hablar sin restricciones, aún cuando el resto de los ministros se pueda sentir agredido por sus comentarios.

“Yo simplemente le pediría a usted (Piña Hernández) que se limite a guardar el orden de esta sala, como dicen los acuerdos. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión, ni a ninguna valoración respecto de los criterios que haga con respecto a los criterios que se ponen aquí a discusión”.