PAN pide a Sheinbaum ‘ponerle sello propio’ a su gestión y se reúna con la oposición

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dejar la polarización y poner su propio sello al Ejecutivo.

“Que cree su propia historia, que no continúe con este discurso polarizante de López Obrador, que le ponga el sello de mujer, de construcción. Es una gran oportunidad de México si dialoga con todos y no continúa con este esquema de pleito permanente y no escucha”, expresó en entrevista luego de instalar la Comisión de Organismos Internacionales.

Recordó que el expresidente nunca se reunió con la oposición, por lo que llamó a la morenista a reunirse con todos los grupos parlamentarios de forma pública, “y acordar una agenda de temas que beneficien al país”.

Criticó que durante el discurso en su toma de protestas no tuvo “ni siquiera un gesto de recepción” de la oposición, al no referirse a esta, ni en la necesidad de construcción de acuerdo y mucho menos voltear a verlos en el Congreso.

“Le pediríamos que gobierno con pluralidad, con responsabilidad y con inclusión, con respeto a la libertad. Que honre lo que ahí dijo, que va a cuidar el estado de Derecho”, aseveró el panista.

Al estar México “incendiado” por la inseguridad y tener molestias por la reforma judicial, es necesario que el país tenga “concordia y entendimiento”

Ante la continuidad de las conferencias matutinas, el panista también se pronunció porque no sea más “circo, Morena y teatro. Puro show, puro espectáculo, mucho show y pocos resultados de gobierno”.

Sheinbaum promete estilo propio en sus conferencias matutinas

La presidenta Claudia Sheinbaum delineó este miércoles su estilo de comunicación “especial” frente al de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y algunas prioridades para el inicio de su mandato, que promete conciliación y un giro “propio”, en su primera conferencia matutina.

“La mañanera del pueblo”, legado del expresidente López Obrador (2018-2024), comenzó a las 7:30 hora local, luego de la reunión del Gabinete de Seguridad de Sheinbaum.

Tras unas horas de haber asumido el cargo como la primera mujer mandataria de México, dedicó su primer mensaje a medios a la masacre de más de 300 estudiantes el 2 de octubre de 1968, lo que describió como una “obligación” personal, por ser “hija del 68″.

“Yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia fue algo que vivimos personalmente”, narró, pues su madre, Annie Pardo, formó parte del movimiento como profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Con información de Diana Benítez