Sheinbaum hace primera gira como presidenta: Llega a Acapulco para evaluar daños por ‘John’

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este miércoles 2 de octubre a Acapulco, Guerrero, para evaluar los daños que dejó el huracán ‘John’, que impactó el puerto como un ciclón de categoría 3.

El huracán ‘John’ golpeó Acapulco, uno de los principales centros turísticos del país, el pasado 23 de septiembre y dejó un estimado de 29 muertos en el país.

Los vehículos que acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum al puerto de Acapulco, arribaron por la plaza de cobro 104, conocida como la Caseta de La Venta, se desplazan sobre bulevar Vicente Guerrero y se trasladó a la Base Naval de Acapulco.

¿A qué va Sheinbaum a Acapulco?

“Vamos a ir en auto, termina la reunión de bienestar y me voy en vehículo a Acapulco, estamos ya viendo el regreso, si regreso en avión”, manifestó la mandataria durante su primera conferencia de prensa matutina.

La presidenta anunció que se reuniría por la tarde con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y con el de Michoacán, Alfredo Ramírez, con presidentes municipales de las diferentes localidades afectadas por el huracán ‘John’ y con varios funcionarios de su gabinete.

Destacó que comenzarán un censo, como el que se realizó el año pasado con el huracán ‘Otis’, para comenzar a dar los apoyos necesarios “y al mismo tiempo, el programa de recuperación económica de Acapulco”.

‘John’ entró al país el pasado lunes 23 de septiembre como huracán categoría 3 -de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson- en Guerrero, resurgió el miércoles de sus remanentes, se fortaleció el jueves por segunda vez a huracán categoría 1, y después, bajó a tormenta tropical hasta impactar en Michoacán y disiparse.

Según reportes de las autoridades locales, ha dejado un acumulado de cerca de 29 muertes en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

El fenómeno meteorológico ha dejado inundaciones en la mayoría de Acapulco, que en octubre del año pasado también quedó devastado por el huracán ‘Otis’, que rompió el récord de intensificación de un ciclón en el Pacífico mexicano y dejó más de 50 muertos.

La primera emergencia de Sheinbaum

La situación es crítica en el puerto de Acapulco, donde escasea el gas y la recolección de la basura por el colapso de un puente que comunica con la carretera federal Acapulco-Ciudad de México, por lo que ni camiones de recolección, ni pipas pueden pasar.

Otra de las afectadas es Alacia Alvarado, una mujer de la tercera edad que desde el domingo busca gas.

“Se me terminó el domingo y el lunes que vine no había, hasta las 4:00 de la tarde hice un colón (una fila larga) y a la hora me dio hambre y me fui”, señaló.

En el caso de la recolección de la basura, en todos los barrios del puerto, así como en la franja turística, son notables las toneladas de desechos que se acumulan.

En el caso de la Costera Miguel Alemán las autoridades ya limpiaron las playas y franjas de arena, pero los desechos quedaron sobre las aceras.

Las avenidas principales son las más afectadas, como denuncia el vecino de la colonia (barrio) Jardín Palmas, Salvador Pérez Cienfuegos, quien advierte de que la situación está agravándose.

“Hay demasiada basura, demasiada basura que la gente echa a la carretera, a la calle, a la principal, y todo eso se va acumulando y es una pestilencia fea, entonces lo que queremos es (saber) si van a recoger la basura”, mencionó.

Los ciudadanos afirmaron que hay temor por las enfermedades que pueden esparcirse, y están preocupados por la mala imagen a los turistas.

Además, las autoridades municipales confirmaron que habrá escasez de agua potable por lo menos 15 días en todas las zonas del puerto, pues la inundación en el río Papagayo ha provocado que el líquido esté turbio.

Con información de EFE