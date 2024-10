‘Muchas gracias, vecinos’: Así se despidó AMLO de sus vecinos antes de entregar la banda presidencial

Después de seis años, Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo y, previo al evento en el recinto legislativo de San Lázaro, AMLO agradeció a sus simpatizantes y vecinos pos salir a despedirlo.

“Muchas gracias, vecinos”, dijo el ahora expresidente López Obrador, minutos antes de salir de su domicilio, ubicado en la alcaldía Tlalpan, el martes 1 de octubre.

Además de los reporteros, algunos de los simpatizantes del exmandatario acudieron a las afueras de su vivienda para despedirlo bajo la consigna “es un honor estar con Obrador”. AMLO solo se asomó unos minutos para decir adiós a los asistentes y subió a su vehículo.

Así se despidió ayer el presidente @lopezobrador_ al salirde su casa en Tlalpan.



"Muchas gracias vecinos" pic.twitter.com/Byn5wkJBy7 — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) October 2, 2024

¿Cuándo se va AMLO a ‘La Chingada’, en Palenque?

Meses antes de concluir su administración, López Obrador prometió que una vez que entregara la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, en los primeros instantes se iría a su rancho denominado ‘La Chingada’, que se localiza en el municipio de Palenque, Chiapas, mientras que su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo, Jesús Ernesto, se quedarían en la Ciudad de México.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado 25 de septiembre, el exmandatario dijo que “no cumplirá su promesa” y se quedará unos días en la capital del país para ‘aclimatarse’.

El expresidente de López Obrador pidió disculpas al poblado de Palenque e informó que se trasladará a su rancho días después de dejar la presidencia. “Decirle a la gente que nos queremos mucho, me enteré que me van a esperar en Palenque, pero no voy a llegar, me voy aclimatar unos días aquí (en la CDMX), para que no estén esperando”, expresó.

¿Qué hará AMLO tras dejar la presidencia?

Andrés Manuel dijo que tras su salida del Gobierno se retiraría de la política para dedicarse a escribir investigaciones históricas.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, dijo el pasado 31 de agosto.