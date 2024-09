AMLO reacciona a petición de condena para García Luna: ‘Están aceptando su culpabilidad’

“Están aceptando que sí hay culpabilidad”, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que los abogados del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna pidieran 20 años de prisión para su cliente.

“Hay que esperar la sentencia porque, por un lado, están pidiendo cadena perpetua y, por otro lado, sus abogados 20 años, vamos a esperar, no yo tengo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque su abogado está planteando 20 años, está aceptando que si hay culpabilidad”, dijo AMLO en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El gobernante mexicano reaccionó la mañana de este jueves 26 de septiembre a la petición de los abogados de García Luna, quien fue preso por narcotráfico en Estados Unidos.

“Ya lo que van a decidir es otro asunto, la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero, y yo lo que creo es muy importantes es que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos”, comentó.

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna fue acusado de vínculos con el crimen organizado. (Nación321/Especial)

¿Por qué delitos declararon culpable a Genaro García Luna?

García Luna fue declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico, por lo que podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua el próximo 9 de octubre.

Asimismo, AMLO pidió al expresidente mexicano Felipe Calderón que de información sobre cómo fue que llamó a García Luna a colaborar en su gobierno.

“Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón, como fue que lo llamó a colaborar, quien se lo recomendó, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años, un informe si sabía, si no sabía, qué opinión tiene, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio, lo amerita el caso independientemente cuantos años van a imponer como sentencia”, declaró el tabasqueño.

García Luna fue declarado culpable el año pasado de recibir sobornos para proteger a los cárteles del narcotráfico a los que debía perseguir. Está a la espera de sentencia y refuta todos los cargos.

* Con información de AP y EFE