‘Nos faltan 43′: Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos al Senado de la República

El patio legislativo del Senado de la República tuvo que ser evacuado luego de que manifestantes normalistas de Ayotzinapa lanzaran petardos que rompieron vidrios de las instalaciones la tarde de este martes 24 de septiembre.

A casi 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones se han incrementado en la Ciudad de México, ya que tanto padres como normalistas están en desacuerdo con los resultados de las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014.

Al grito de “venceremos” y pintando las afueras del Senado con la consigna “nos faltan 43″, los normalistas cerraron su manifestación, luego de haber roto vidrios de la Secretaría de Gobernación un día antes y de cerrar algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México.

La sesión en el Senado no se vio interrumpida y terminó con normalidad. Se espera que las y los legisladores vuelvan a las instalaciones para una nueva sesión a las 17:00 horas de este mismo martes.

Protección Civil desalojó a las personas que se encontraban en el patio legislativo del Senado. (X: @caroviggiano)

(X: @caroviggiano)

Normalistas apuntan al Ejército tras desaparición de normalistas

La marcha a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo como principal reclamo la falta de respuesta sobre el paradero de los estudiantes, por lo que cientos de personas que se aglomeraron en el Senado dijeron que las pruebas apuntan a que supuestamente hubo responsabilidad del Ejército.

“Datos de pruebas y testigos dicen que varios estudiantes fueron ingresados al 27 batallón de infantería. Tampoco se investigó, no se han hecho diligencias al respecto. Todas estas líneas de investigación están desde 2022. Hay 866 documentos faltantes que el Ejército mexicano no ha entregado. Lejos de avanzar, lejos de impulsar estas líneas de investigación... el Gobierno se empeñó en construir una narrativa de que fue la DEA, de que fueron gobiernos extranjeros o organizaciones de derechos humanos quienes entorpecieron las investigaciones. Un pretexto para no avanzar en estas líneas de investigación”, dijo uno de los manifestantes.

En la sede de la Secretaría de Gobernación también se realizaron pintas el lunes 23 de septiembre que decían “AMLO no pudiste con los 43”, en reclamo por no haber cumplido la promesa de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.