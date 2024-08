Padres de normalistas de Ayotzinapa rompen diálogo con AMLO; acusan al presidente de faltar a su promesa

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi una década en Ayotzinapa rompieron este martes el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reunirse por última vez antes de que termine su mandato sin resolver el caso de la desaparición de los jóvenes, como prometió.

Vidulfo Rosales, vocero y abogado de las familias, declaró que no hubo avances sustanciales en las investigaciones, según el informe que les presentó el mandatario, excepto un par de detenciones que podrían detonar nuevas líneas de averiguación.

“Esperemos que con el nuevo Gobierno (de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre), se pueda redireccionar, se pueda restablecer el diálogo que últimamente cayó a los niveles más bajos”, dijo Rosales al salir del encuentro en el Palacio Nacional.

Entre las detenciones, indicó Rosales, está Marco Antonio Ríos Berber, alias ‘La Pompa’, uno de los implicados desde el inicio en el caso por parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron por última vez con el presidente López Obrador. (Mario Guzmán/EFE)

‘Ningún avance sobre el Ejército’

No obstante, el vocero afirmó que no hubo ninguna respuesta a las principales peticiones de los familiares, con respecto a los expedientes del Ejército o la detención de altos mandos implicados en el caso, que ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.

“En las líneas de búsquedas nuevas que hay, no tuvimos ningún avance, ninguna respuesta”, señaló.

“En razón de lo cual, ya la posición de los padres es que esta es la última reunión”, agregó.

Expuso que las últimas reuniones fueron de confrontaciones, más que de avances reales, los que se estancaron en 2021, consideró.

Además, comentó que el presidente les dijo que en caso de que no haya nada relevante, en septiembre mandará él su último reporte y lamentó que haya incumplido su promesa de resolver el caso.

‘Las investigaciones continúan’, afirma fiscal especial

En tanto, el fiscal especial en el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, aseveró a su salida del encuentro que continúan las investigaciones y búsquedas en campo, lo que se informó a los familiares.

“Ellos no están conformes y no van a estar conformes nunca hasta que no se encuentren los cadáveres sus hijos”, declaró Rosales.

Además, el fiscal descartó que se contemple la extradición de España del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a quien Zerón acusó de instruirles a formular la llamada “verdad histórica” para encubrir el caso.

Los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 (Mario Guzmán/EFE)

¿Cuándo fue la muerte de los normalistas de Ayozinapa?

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

La Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, declaró en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

Sin embargo, desde entonces, López Obrador ha defendido al Ejército pese a su actuación en la desaparición forzada de los 43 jóvenes. Incluso, hace unas semanas, aseguró que había “una campaña de desprestigio” en contra de las Fuerzas Armadas y dijo que organismos de derechos humanos y periodistas querían “desestabilizar” al Ejército, ante las peticiones de que se hagan públicos los datos que tienen los militares sobre los estudiantes.