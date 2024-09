A 10 años de Ayotzinapa: Normalistas derriban muro de la zona militar de Iguala

En el tercer día de la jornada de protestas por el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, normalistas derribaron un muro del 27 Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, y les lanzaron petardos.

Los estudiantes arribaron a Iguala, donde el 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, para reclamar que no se ha hecho justicia en ese caso.

¿Qué pasó este viernes 20 de septiembre en Iguala?

Tras un mitin en el que los padres de los jóvenes y estudiantes actuales denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en la desaparición, manifestantes encapuchados intentaron derribar una puerta del Batallón 27 de Infantería en Iguala, municipio de Guerrero, donde ocurrieron los hechos.

En el acceso a la zona militar de esa ciudad, de la región norte de Guerrero, los estudiantes de Ayotzinapa y otras normales del país, realizaron un mitin en el que reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté a punto de concluir su administración y no haya cumplido con su compromiso de campaña, el cual era resolver el caso y concluir con las investigaciones sobre la desaparición de sus 43 compañeros.

Al terminar el mitin usaron una camioneta que estrellaron contra el muro de las instalaciones militares hasta que lo derribaron.

Posteriormente, empezaron a lanzar petardos al interior de las instalaciones.

Mientras que los efectivos militares les lanzaron gas lacrimógeno para dispersar la manifestación.

Cabe mencionar que desde que llegaron los manifestantes, desde el interior y por medio de un megáfono, las autoridades militares convocaron a los estudiantes a acceder a un diálogo, señalando que las fuerzas castrenses se encuentran abiertas para atenderlos.

Después de que lanzaron los petardos, los estudiantes pretendieron retirarse del lugar, pero uno de los autobuses ya no encendió y decidieron dejarlo ahí y retirarse en las otras unidades en que viajaban.

La camioneta que fue utilizada para derribar el muro del 27 Batallón del Ejército mexicano se incendió con los petardos que lanzaron los manifestantes y ardió en llamas en el lugar, hasta donde llegaron los servicios de emergencia para sofocar el fuego.

Reclaman a AMLO por no investigar el caso

La polémica se agudiza porque López Obrador contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.

Los activistas compararon la respuesta de López Obrador con la del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuyo Gobierno intentó cerrar el caso son una versión llamada “la verdad histórica”, ahora desacreditada, que señalaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes a un cártel criminal.

“Parece que al Gobierno no le importa, no le importa su pueblo, no le importan esos estudiantes, que ya son casi 10 años de esa desaparición forzada”, agregó el manifestante.

Los padres y organizaciones sociales han anunciado protestas que se extenderían hasta las vísperas del 1 de octubre, cuando asume la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador, y quien ha prometido dar continuidad a las investigaciones.

Con información de EFE