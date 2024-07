AMLO se reunirá con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ‘Les hablaré con la verdad’

Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo 28 de julio que, tras sufrir un infarto hace 10 años, su salud se ha deteriorado.

“Hace poco más de 10 años me dio un infarto, pero la ciencia y el creador me sacaron adelante, pero últimamente, por cuestiones de la naturaleza, me he venido deteriorando, la carrocería ya no es la misma”, agregó.

Desde Cuajinicuilapa, Guerrero, donde inauguró un tramo de la carretera que conecta Las Cruces con Pinotepa Nacional, agregó: “Hace como dos meses me pusieron un motor nuevo”.

Durante su visita a Guerrero, el mandatario fue cuestionado sobre la reunión que sostendrá este lunes 29 de julio con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dijo que les hablará con la verdad: “Como siempre, el respeto. Hablarles con la verdad. Informarles cómo va la investigación”.

En tanto, dijo que pudo constatar que “hay que respetar al pueblo (...) eso nos permite enfrentar cualquier adversidad y cualquier problema; el pueblo no traiciona”.

Se refirió al resultado de la elección a favor de Claudia Sheinbaum, el cual calificó como el momento estelar de la historia de México, ya que es la primera vez en más de 500 años que una mujer va a gobernar el país.

“Fue un gran triunfo y estoy muy contento porque quien va a sustituirme, a quien le voy a entregar la banda presidencial, es una mujer excepcional”, dijo.

También habló de los logros de su gobierno. “Tenemos un súper peso y se ha incrementado la inversión extranjera porque confían en México”, dijo.

Sheinbaum resalta enseñanza de AMLO

Sheinbaum reconoció las enseñanzas de López Obrador, con quien estuvo este fin de semana en Guerrero (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO) (Presidencia)

A casi dos meses de la elección, la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, se dijo privilegiada de caminar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador por los municipios del país, como parte de la transición de los gobiernos.

Durante la inauguración de la carretera Las Cruces- Pinotepa, en Guerrero, recordó que, en el cierre de campaña de 2018, como candidata al Gobierno de la Ciudad de México, consideró que López Obrador tenía ganado el corazón de los mexicanos al recorrer el país.

“Hoy puedo decir, caminando con él en esta transición histórica, que estamos recibiendo al mejor Presidente que ha tenido nuestro país, que se ha ganado todavía más el corazón de su pueblo, que es una enseñanza”, indicó.

También se comprometió con Guerrero a seguir conectado los municipios de las costas Chica y Grande con infraestructura carretera, así como mantener el programa de caminos artesanales.

Con información de Diana Benítez