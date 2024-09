Reforma al Poder Judicial: Diputados declaran la constitucionalidad de la iniciativa

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria constitucional de la reforma al Poder Judicial en una sesión ordinaria que duró a penas 31 minutos.

Con la presencia de 263 de los 500 diputados, la Cámara Baja aprobó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial luego de que esta fue avalada en al menos 22 Congresos estatales.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en menos de 10 minutos, emitió reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial.

En medio de los gritos de “¡Sí se pudo!”, Gutiérrez Luna ordenó que la reforma se remitiera al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Horas antes, el Senado también había aprobado la constitucionalidad de la reforma.

“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (...) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró ante el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 13 de septiembre de 2024 https://t.co/bAsFBpqdjM — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2024

Juez ordena detener la publicación de la reforma al Poder judicial en el DOF

Un juez concedió este viernes un amparo con el que ordenó frenar la promulgación el próximo domingo de la polémica reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que haya elecciones populares de todos los juzgadores, magistrados y la Suprema Corte.

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima dictó una suspensión provisional, hasta el 11 de octubre, al amparar a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que cuestionó el proceso legislativo de la iniciativa, aprobada el miércoles en el Senado y el jueves en los congresos estatales.

Con el expediente 1125/2024 es el cuarto fallo contra el proceso legislativo de la reforma que dictan los jueces en México.

Pero este también ordena que “en caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”.

Este fallo arruinaría los planes de AMLO, ya que en su conferencia matutina del jueves 12 de septiembre, anunció que la reforma al poder Judicial se publicaría el 15 de septiembre.

“Que se publique el 15 de septiembre, porque es una de forma importantísima, eso es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes que es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”, aseguró.

Con información de EFE