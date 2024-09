Reforma al Poder Judicial: Cámara de Senadores declara su constitucionalidad

En sesión ordinaria, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, realizó la declaratoria de la reforma al Poder Judicial, esto significa que ya es constitucional tras ser aprobada por 23 congresos locales.

‘’Hoy es un día histórico porque se ha hecho la reforma del Poder Judicial. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, se remite a la Cámara de Diputados, para que se realice la declaratoria correspondiente’', dijo Fernández Noroña.

Los congresos locales que aprobaron a lo largo de la semana los cambios en el Poder Judicial son Baja California, Campeche, Colima, Durango, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.

En la misma sesión, Noroña aseguró que la reforma aprobada no es un regalo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso las modificaciones en febrero del 2024.

‘Ponen el pie’ a reforma al Poder Judicial de AMLO

En tanto, la tarde de este viernes 13 de septiembre, en víspera del último Grito de Independencia de AMLO en Palacio Nacional, se informó que un juez de distrito y un tribunal colegiado del estado de Colima otorgaron una suspensión provisional para que la reforma judicial no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su decisión, señalaron que no puede llevarse a cabo el trámite antes del 11 de octubre, fecha en la que se fijó la audiencia incidental en el juicio de amparo.

Esto lo determinaron los juzgadores al señalar que los legisladores no atendieran una suspensión previa que establecía que la reforma al Poder Judicial no podía discutirse ni aprobarse en el Poder Legislativo, ni ser enviada a Congresos estatales para su aprobación.

Esto arruina los planes de AMLO, ya que en su conferencia matutina del jueves 12 de septiembre, anunció que la reforma al poder Judicial se publicaría el 15 de septiembre.

“Que se publique el 15 de septiembre, porque es una de forma importantísima, eso es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes que es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”, aseguró.

Con información de Pedro Hiriart.