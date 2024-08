Beltrones se rebela a ‘Alito’ Moreno y advierte que no dejará el PRI: ‘Excluye a quien dice la verdad’

“Alejandro Moreno busca excluir a quienes dicen la verdad... yo no me voy del PRI”, advirtió Manlio Fabio Beltrones, este martes 13 de agosto, luego de que rechazara su expulsión de la bancada del partido tricolor en el Senado.

En entrevista con Azucena Uresti, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera aseveró que tomará posesión en el cargo, debido a que él es “legislador electo” y aseguró que hará valer sus derechos ante la expulsión por parte de la dirigencia del PRI.

“Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República electo. Tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente, nadie está obligado a quedarse a donde no quieren que uno esté y lamentaré mucho que mis compañeros del PRI no les guste que existan criticas alrededor de lo que creo que se está haciendo muy mal”, comentó.

El PRI argumentó que la decisión de expulsar a Beltrones está justificada debido a “la gravedad” de sus acciones que, según el grupo, “han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido”.

Manlio Fabio Beltrones señaló que no dejará el partido y que defenderá sus derechos. (Nación321/Cuartoscuro)

¿De qué hablará Beltrones con sus compañeros de bancada del PRI?

Sin embargo, el senador detalló que será en los próximos días en los que platicará con sus compañeros de bancada para preguntar cuál es el problema que sea crítico con la dirigencia de Alejandro Moreno, quien fue reelegido como líder nacional del PRI, luego de que las votaciones internas del domingo 11 de agosto le dieran la mayoría para continuar en el cargo por al menos otro periodo.

“En los próximos días yo tendré la oportunidad de platicar con ellos, estoy seguro de que van a considerar como muchos priistas lo han hecho, con la necesidad de reflexionar sobre los métodos que se están utilizando en un partido político que desea permanecer en el ambiente electoral y qué juntos podremos hacer muchas cosas ya sea ahí o en cualquier otro lugar”, mencionó.

En tanto, explicó que con las personas con las que primero se acercará a conversar será con los miembros de su bancada a quienes, “les preguntaré dónde está el problema de que alguien sea crítico hacia las decisiones de un partido político que parece enfilarse hacia una barranca y también reflexionaré cuáles son los pasos que siguen”.

Fabio Beltrones explicó que algunos priistas del Senado le marcaron para comentarle que no estaban a favor de dejarlo fuera de la bancada, por lo que se abstuvieron de votar, por lo que señaló que esta decisión es una “cortina de distracción” para que no se hable de las reformas a los estatutos para permitir la reelección de Alejandro Moreno.

“No puede ser que se use como una cortina de distracción hacia el punto más importante: la oposición interna que tiene de muchos exdirigentes nacionales, a que se haya cambiado los estatutos y se haya hecho a modo para permitir una reelección. Tres reelecciones seguidas de un dirigente de un partido político nunca lo habíamos visto; es casi facturarle un partido político por 12 años a cualquier dirigente, es absurdo”, dijo.

“Esto es un debate interno del partido que por muchos años hemos tenido muchos militantes del partido y que se nos ha respetado disentir alrededor de lo que piensan algunos, incluidos a veces los que piensan hasta la mayoría, pero que no debe ser atendido mediante este tipo de decisiones que quiere excluir las voces de quienes no piensan igual”, concluyó.

* Con información de Víctor Chávez