AMLO ‘apura’ a Sheinbaum con reforma al Poder Judicial: ‘No tiene por qué llevar mucho tiempo’

¿AMLO presiona a Claudia Sheinbaum con la reforma al Poder Judicial? El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 31 de julio, cuándo podría realizarse la elección de jueces y ministros.

“Tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo, se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar a elecciones ya para el año próximo, sino de todos, la mitad y ya se avanza. Eso va a ayudar mucho”, dijo López Obrador.

Según dijo el presidente, para el primer trimestre de 2025 se mandaría a votación a la primera mitad de los jueces y magistrados del país.

“Así se va avanzando”, reiteró López Obrador y añadió que incluso no importaría el tiempo que tarde siempre y cuando se renueve el sistema de justicia con la reforma al Poder Judicial.

AMLO propone que Poder Judicial pague la reforma

Al ser cuestionado sobre el costo que implicaría la reforma al Poder Judicial por las elecciones de jueces y magistrados, AMLO explicó cuál sería la solución.

“Le voy a dar el remedio y el trapito, que el Poder Judicial ayude a pagar la reforma. Que les den la mitad de lo que tienen guardados en los fideicomisos, así claro que alcanza”, apuntó el presidente.

López Obrador se refirió al ‘guardadito’ que hay en los fideicomisos del Poder Judicial, el cual equivaldría a 20 mil millones de pesos, según dijo.

“Ahí está ese dinero. Para que no utilicen eso como excusa de cuánto va a costar y no sea pretexto para no aprobar la reforma”, apuntó.

Lo anterior, luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, participara en uno de los foros sobre la reforma al Poder Judicial, donde cuestionó cuánto costaría.

Taddei explicó que unas elecciones como las que se plantean, tendrían un monto “como el de una elección presidencial”.