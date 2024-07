Sheinbaum advierte: ‘Sin reforma al Poder Judicial, me tocaría elegir a 3 ministros’

Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, advirtió este miércoles 17 de julio que si la reforma al Poder Judicial no se lleva a cabo, ella tendrá que designar a tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante su sexenio.

En conferencia de prensa, la exjefa de Gobierno de la CDMX adelantó que si no se concreta la reforma que busca elegir a ministros por voto popular, en noviembre tendría que mandar una terna al Congreso para que sea elegido un nuevo integrante; sin embargo, aclaró que si los legisladores no logran un acuerdo, a ella le tocará seleccionar uno.

“Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a tres (ministros), el primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna dos veces y si no elige direcatamente la presidenta, entonces me tocaría elegir uno” recalcó.

Ante esto, la morenista amagó con nombrar a especialistas que no se nieguen a obstruir sus propuestas: “De tal manera que serían quienes han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo”.

Incluso, Sheinbaum recalcó que esto provocaría que como presidenta en funciones tenga más influencia sobre la Suprema Corte: “Después sería otro y después sería otro, si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte”.

‘Reforma al Poder Judicial va porque ministros hacen política’: Monreal

La reforma es necesaria porque los integrantes del Poder Judicial se han dedicado a hacer política, destacó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, en entrevista con medios de comunicación realizada en la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ellos están haciendo política ahorita, los ministros, los jueces, los magistrados están haciendo política. Yo creo que llegó un momento en el que el deterioro del Poder Judicial es tal que tenemos que experimentar nuevos caminos para limpiar el sistema de justicia en México, este es uno de ellos”, añadió.

Monreal también destacó que algunos ministros ya se han pronunciado a favor de la elección, pero de manera escalonada. “El tema de la elección de jueces magistrados y ministros se va a deliberar discutir y analizar en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, el día 30 de julio”, dijo.

Detalló que se han realizado seis de nueve foros convocados por la Cámara de Diputados y 27 estatales, los cuales -consideró- han aumentado el conocimiento de la reforma entre la ciudadanía, pues cuando Morena realizó una encuesta apenas el 50 por ciento sabía en qué consistía.

“Es probable que ahora rebase, porque es cierto que la encuesta arrojó el 50 por ciento, pero yo creo que rebasaría en este momento el 70 por ciento del conocimiento sobre la reforma por los ciudadanos que están siendo informados todos los días en foros que estamos llevando a cabo”, sostuvo.

*Con información de Diana Benítez