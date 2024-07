El incómodo momento entre AMLO y Vicente Fox en la misa del Papa Benedicto XVI: ‘No quería verlo’

Era un 25 de marzo de 2012. El Papa Benedicto XVI se encontraba en México por primera y única vez para oficiar una misa en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato. Ahí, junto a miles de fieles, el expresidente panista Vicente Fox y el hoy mandatario del país Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protagonizaron un incómodo y fugaz encuentro.

Al evento asistieron los personajes más destacados de la política mexicana, quienes se reunieron para escuchar el mensaje del Sumo Pontífice: desde el entonces presidente Felipe Calderón y su esposa, la primera dama Margarita Zavala, hasta el exgobernador del Estado de México y candidato presidencial en ese momento, el priista Enrique Peña Nieto.

La visita de Benedicto XVI a México ocurrió al mismo tiempo que se vivía un álgido contexto electoral; con las elecciones federales a la vuelta de la esquina y cuatro candidatos disputando el cargo de jefe del Ejecutivo: Josefina Vázquez Mota (PAN), Gabriel Quadri (PANAL), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Progresista).

Aquel día, todos los rivales políticos del hoy presidente de la República se reunieron en un mismo lugar, convocados por las palabras del líder de la Iglesia Católica. Pero más allá del acontecimiento, un momento que llamó la atención fue el saludo, casi forzado, que se dieron López Obrador y Fox Quesada, previo a la misa.

El entonces presidente Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del D. F. (Juan Pablo Zamora Pérez)

Así fue el ‘frío’ saludo entre AMLO y Fox

Según documentan notas de aquel año, AMLO y Fox coincidieron en la zona A1 del área VIP del parque, donde fueron ubicados para presenciar el evento.

Mientras llegaba a su lugar, en compañía de su esposa Martha Sahagún, Fox se cruzó brevemente con López Obrador, quien iba acompañado de su pareja, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Fue entonces que el panista tomó la iniciativa de saludarlo con una palmadita en el hombro.

“Estaba sentado y de repente sentí que alguien me tendía la mano (...) en eso volteé a ver y vi de quién se trataba y lo saludé. No podía dejarle la mano extendida, eso es todo”, comentó López Obrador a la prensa poco después del encuentro.

Ya como presidente, en una de sus ‘mañaneras’, AMLO reveló más detalles de lo que ocurrió aquel día y admitió que lo último que quería era encontrarse con Vicente Fox. Sin embargo, el destino le jugaría una mala broma.

“No quería ir porque seguramente me iba yo a encontrar a Fox y no quería verlo y tuve mala suerte en ese caso porque de repente veo así una sombra y volteo y era él”, contó el mandatario.

- “¿Cómo estás, Andrés Manuel?”, preguntó el guanajuatense.

- ”¿Qué tal?”, respondió el tabasqueño.

En fotografías del momento, capturadas por CNN y Expansión, se puede observar que el panista estrecha la mano del aspirante opositor durante algunos segundos e intercambian algunas palabras.

Incluso, el periódico Reforma calificó este encuentro como un ‘milagro político’, debido a que logró lo que parecía imposible: juntar en el mismo sitio a Vicente Fox y a López Obrador, quienes comparten una historia de rivalidad política.