¿Trump ofendió a Marcelo? Para quién era el insulto del ‘bajo IQ’ que se adjudicó Ebrard

¿Donald Trump se burló del coeficiente intelectual de Marcelo Ebrard? La respuesta es no, ya que el expresidente de Estados Unidos hizo referencia al bajo nivel intelectual del presidente Joe Biden y no del excanciller mexicano.

En su mitin del sábado 20 de julio, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que de México obtuvo “todo lo que quería” y se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador como un “gran tipo”; sin embargo, recordó una negociación en torno a los aranceles para los autos producidos en México y fue ahí donde Ebrard apareció en la conversación.

Trump dijo que en las negociaciones del T-MEC pidió 28 mil soldados en la frontera con México para contener el flujo migrante y que el equipo de negociadores mexicano “se burló” de la petición. Y como al expresidente “no le gusta” que se burlen de él, dijo que le impuso a Ebrard y a los demás negociadores una condición: que por cada auto exportado a Estados Unidos le iban a cobrar al país un 25 por ciento de aranceles, y luego iba a incrementar hasta un 100 por ciento.

Esta situación provocó que el equipo de negociaciones mexicano le propusiera a Trump una llamada con el presidente López Obrador, a lo que el republicano dijo que solo tenía 5 minutos, y en ese lapso le dijeron que México estaba dispuesto a darle a los soldados.

Luego de los aplausos que recibió de sus seguidores al contar dicha anécdota fue que apareció el comentario sobre el coeficiente intelectual; sin embargo, no se refería a Marcelo Ebrard, sino al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Luego de referir el “logro” en sus negociaciones con México, Trump dijo que “esta persona con un IQ bajo (Joe Biden), te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60, está negociando contra (Vladimir) Putin, el presidente de China, Macron en Francia... les dije, iba a hacerle algo muy malo a nuestro país”.

Con ello, el insulto sobre el IQ no iba hacia Marcelo Ebrard, quien dijo que el objetivo de Trump con los supuestos insultos es sumar votantes, y que “nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.”

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, dijo que lamentaba los comentarios de Donald Trump sobre Marcelo Ebrard, y este domingo dijo que no fue un error salir a expresar su apoyo hacia el futuro secretario de Economía, pues Trump sí se refirió de manera despectiva hacia él al momento de hablar de las negociaciones del T-MEC.