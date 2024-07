Joe Biden renuncia a candidatura presidencial de EU; pide a demócratas elegir a Kamala Harris

Minutos después de que Joe Biden se bajó de la candidatura presidencial demócrata para las elecciones 2024 en Estados Unidos, el presidente dio su total respaldo a Kamala Harris para ser la contendiente de Donald Trump en noviembre próximo.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, antes Twitter, Joe Biden manifestó su apoyo a Harris, quien era su compañera de fórmula.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, publicó Biden.

¿Por qué Joe Biden dejó la candidatura presidencial?

Desde hace varias semanas, Joe Biden enfrentó presiones de los demócratas para hacerse a un lado de la candidatura presidencial.

Los principales motivos de la petición fueron su estado de salud y el mal desempeño que tuvo en el primer debate presidencial ante Donald Trump, donde cometió varios errores.

En semanas recientes, Biden confundió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskiy, con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Cabe destacar que Putin invadió Ucrania.

Entre los políticos demócratas que solicitaron a Joe Biden dejar la candidatura está Barack Obama, quien fue presidente de Estados Unidos.

Biden, el primer presidente en más de medio siglo que no busca la reelección, había rechazado hasta ahora repetidamente los llamados a abandonar sus aspiraciones en favor de un candidato más joven. Esos llamados se hicieron más fuertes después de un desastroso desempeño en el debate a fines de junio que cristalizó dudas entre los líderes demócratas, los donantes y los votantes de que estuviera a la altura del desafío de vencer a Trump y cumplir otro mandato.

Los golpes a las aspiraciones de Joe Biden

La campaña de Biden recibió otro golpe cuando dio positivo por COVID-19 la semana pasada, lo que lo obligó a abandonar la campaña en un momento crítico.

Biden abandona una carrera en la que las encuestas muestran que la ventaja de Trump está creciendo, especialmente después de que el candidato republicano fuera rozado por la bala de un asesino en un mitin en Pensilvania el 13 de julio. Trump le dijo a CNN en una entrevista que cree que Harris será más fácil de derrotar, y que Biden será recordado como “el peor presidente en la historia de nuestro país”.

Trump consolidó su control del partido en la convención en Milwaukee, nombrando al senador de Ohio JD Vance, un agitador populista de 39 años, como su compañero de fórmula.

Los demócratas cada vez temen más que los republicanos también tomen el control del Congreso, y alrededor de tres docenas de legisladores demócratas le han pedido públicamente que se haga a un lado.

Una serie de decisiones tomadas este año por la Corte Suprema (donde Trump nombró a tres de los nueve jueces) ha fortalecido drásticamente el poder presidencial, lo que aumenta aún más las apuestas en la votación.