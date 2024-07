PAN: de recién egresados a jueces, ‘irresponsable ocurrencia de AMLO’

Las sugerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner a estudiantes recién egresados de la carrera de Derecho como jueces es una “irresponsable ocurrencia”, acusó el líder del PAN en el Senado, Julen Rementería.

Dijo que es “altamente irresponsable”, porque siendo el autor directo de la iniciativa para elegir por voto ciudadano a los jueces, magistrados y ministros, “ha dicho él mismo que no tiene ni idea de cómo sería ese procedimiento de elección”.

“El Poder Judicial no debe ser un juego de vencidas sólo porque el Presidente está enojado con los jueces, los ministros y los magistrados”, advirtió, y llamó a los diputados y senadores de Morena “a que no le tengan miedo al Presidente, que se atrevan a decirle no y que le hagan ver que su iniciativa es un error y que será muy costoso para el país”.

Rementería del Puerto señaló, en conferencia, que la elección de ministros, jueces y magistrados “puede salir mal como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)”.

“¿Qué quiere, que nos pase como a otro Insabi?, que quitaron el Seguro Popular, pusieron un Insabi sin reglas, sin forma, y ahí está, tronó, pues el Poder Judicial no es un juego y por supuesto que el tema de la experiencia no solamente es necesario, es indispensable”, reclamó.

“La experiencia es primordial para la elección de funcionarios del Poder Judicial, porque cualquier persona puede tener toda la buena intención, pero de repente se enfrenta a un asunto muy complicado, puede significar intereses muy grandes y tiene el riesgo de que se pueda llegar a equivocar”, advirtió.

El legislador panista señaló que “el Presidente dijo que habría que ir considerando el número de personas que se tendrían que elegir y si lo harían por distrito o por estado. Realmente lo que estamos hablando es que no saben ni lo que están proponiendo, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir, entonces ¿de qué estamos hablando?”.

Por su parte, la senadora de MC Laura Ballesteros afirmó que el fondo del debate que ha generado la reforma al Poder Judicial “es una pelea entre cúpulas para quitarle el poder a unos y dárselo a otros”.

Por eso, la exvocera de campaña de Jorge Álvarez Máynez consideró que la propuesta “no contiene soluciones a las problemáticas de justicia de la población a la que dice obedecer”.