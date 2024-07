En 4° foro, niega ministro Laynez abusos de la Corte y critica reforma

En la Suprema Corte no hay “abusos” ni injerencias y si se revisa el proceso legislativo de algunas reformas es por una enmienda legal dictada y aprobada por los propios legisladores desde 2008 para que se escuchara a las minorías, aclaró el ministro Javier Laynez Potisek.

Expresó a diputados y senadores que sobre la designación de los jueces, magistrados y ministros por voto popular “yo tengo mis dudas”. “¿Va a poder revisar la población a 2 mil 88 perfiles? Es difícil. Perdón que difiera, no me lo tomen a mal, pero me preocupa. Es muy legítima la representación popular del legislador, pero los jueces no pueden hacer eso”.

Al participar en uno de los foros nacionales de la reforma al Poder Judicial, titulado División de Poderes, Medios Legales y Constitucionales, que se efectuó ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el ministro recordó que “la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008″.

Explicó que “fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos”, recalcó.

“Respecto a que el proceso legislativo no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación, desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que yo no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, expuso.

Por lo anterior, replicó a los diputados y senadores de Morena: “Entonces, con todo respeto, yo no veo el abuso de la Corte en la revisión de los procesos legislativos”.

Luego señaló: “¿El Poder Judicial tiene problemas?, claro que tiene problemas graves, pero para revisar eso se requiere de un diagnóstico. Se dice que somos un poder corrupto, pero si somos más de 50 mil servidores públicos, ¿todo está podrido?”.

Afirmó que se dice que según la percepción ciudadana “muchos salimos reprobados”, pero –subrayó– “93% de los delitos son locales y nadie ha puesto atención en la justicia local y ha habido cero atención en la procuración de justicia en años”.

En el marco del cuarto foro sobre la reforma judicial, alrededor de mil trabajadores del sistema judicial federal marcharon y coparon las entradas a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, para protestar contra la iniciativa del Presidente.

Sin incidentes, dos horas antes de iniciar el evento organizado por la Cámara de Diputados, cientos de empleados se sumaron al mitin, en protesta porque “la reforma trunca el sueño de los trabajadores que desean convertirse en jueces o magistrados, pues con dicha reforma, en lugar de prepararse profesionalmente, los aspirantes deberán preocuparse por juntar recursos para campañas y buscar el voto popular”, denunció Irma Elizabeth Monzón, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en el estado.