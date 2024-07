AMLO insiste: ‘Entre más experiencia, más mañas de juzgadores’

Tras revelar que la causa de su molestia con el Poder Judicial es que frenó sus reformas, como la eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, por tercer día consecutivo, que sean los jóvenes recién egresados de la universidad quienes ocupen los puestos de juzgadores.

“¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad a los jóvenes? Sobre todo, en esta tarea de purificar la vida pública”, aseguró López Obrador en su conferencia.

Consideró que, muchas veces lo que la experiencia de los juzgadores trae consigo son malas mañas.

“Y cuando hablan de experiencia yo ahí tengo mis dudas, porque entre más experiencia aprenden, también, más trucos, más mañas; en cambio, un joven que está saliendo, ilusionado, un idealista del derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía”.

Señaló que sí es muy importante la preparación, “pero más importa la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, y que resista las tentaciones del poder y del dinero”.

El Presidente insistió en que los jóvenes “son como una hoja en blanco”, que salen de las carreras con ganas de hacer justicia.

“La gente mayor, los que ya somos mayores tenemos una manera de pensar y de ser preconcebida, en cambio un joven es como una hoja en blanco, es más fresco, se interesa más por saber, por conocer algo nuevo. Ya a determinada edad ya es muy difícil que se logren los cambios”, destacó.

Desde el lunes el presidente López Obrador se pronunció por que no haya un requisito de experiencia mínima de cinco años, como se pide actualmente, para ser juez.

AMLO molesto con el PJF

Asimismo, reconoció que su molestia con los miembros del Poder Judicial es porque en su momento no dejaron pasar las reformas que impulsó, como la eléctrica, y con ello se benefició a extranjeros, sobre el interés general del pueblo de México.

Dijo que sin la reforma eléctrica que él impulsó México no se iba a quedar sin luz, pero se iba a pagar más por ella. “Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, y que me digan si no, por defender a empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó y ahora hacen como que es un capricho de nosotros y que es una venganza... no, no es mi fuerte la venganza, yo no odio, nada más que no olvido”.

Acusó que en vez de reconocer que se requiere reformar el Poder Judicial, sus miembros se ofenden cuando se los hicieron ver.

“Cuando se habla del Poder Judicial, se ofenden, en vez de decir ‘pues sí… No todos, no se puede generalizar, pero sí tenemos un problema de corrupción’, que es lo primero. Y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad, no, no, no, el asunto es que son corruptos”, señaló.

Se presentó una tabla con los salarios de ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura, así como magistrados de circuito y jueces de distrito, que van de 2.5 a 5.5 millones de pesos anuales y que incluye múltiples prestaciones.

Según los datos dados a conocer, hay 762 jueces de distrito en el Poder Judicial que cobran 4 millones 50 mil pesos brutos al año, unos 337 mil pesos al mes; mientras que los 945 magistrados de circuito perciben 2. 5 millones 548 de pesos anuales.