Xóchitl ‘justifica’ sus ataques vs. Sheinbaum en segundo debate presidencial: ‘No dije mentiras’

La candidata por la oposición Xóchitl Gálvez justificó este lunes sus ataques contra la abanderada por Morena, Claudia Sheinbaum en el segundo debate presidencial.

En entrevista para Grupo Formula, la aspirante a la presidencia de la República sostuvo que no dijo mentiras después de que fuera cuestionada por ser bastante dura en el debate del domingo 28 de abril hacia Claudia Sheinbaum.

“En tema ambiental creció la contaminación con ella como Jefa de Gobierno, en la pandemia pésimo manejo, fue la cuidad del país que más exceso de mortalidad tuvo, le dio un medicamento para piojos a los habitantes de la Ciudad, en el tema del agua esta reprobada (…) Creo que lo que yo dije ayer es totalmente cierto no dije ninguna mentira”, dijo en una llamada telefónica a Ciro Gómez.

Asimismo, aseguró que llamó a Sheinbaum como “narcocandidata” después de que se refiriera a ella como corrupta.

“No puede probar que yo me he robado un peso, y si había un edificio ilegal ¿por qué no lo clausuro? ella era la Jefa de Gobierno. Yo me fui en el 2018 ella llegó en ese año ¿por qué no clausuro los edificios? No hay una sola manifestación de obra que yo haya dado de manera indebida (…) Yo no soy ninguna bandida, yo corrupta no lo soy, si ella tiene la lengua floja para ser un adjetivo de ese tamaño pues yo también la puedo tener”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre el tema de seguridad que se hablará en el próximo tercer debate presidencial el domingo 19 de mayo aseguró que el tema de García Luna no la “paralizada”.

“A mi no me paraliza en el momento que sea el debate de seguridad, yo tendré una postura, todo aquel personaje que tenga algún delito que se le investigue conforme a la ley”, afirmó.

¿Cuándo será el tercer debate presidencial y quienes serán los moderadores?

Las periodistas Luisa Cantú y Elena Arcila, así como Javier Solórzano, serán los tres moderadores del tercer debate presidencial, programado para el próximo domingo 19 de mayo, según confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE) la tarde de este jueves 18 de abril.

Luego de haberles perfilado el 16 de abril como las principales opciones para el tercer encuentro entre él y las candidatas a la Presidencia, se confirmó su participación, tras la aprobación de las y los consejeros.

El tercer debate presidencial se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, en Tlatelolco, en la zona centro de la Ciudad de México. Este será el último encuentro entre las candidatas Claudia Sheinbaum, de Morena y aliados; Xóchitl Gálvez, de la alianza PRI-PAN-PRD; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.