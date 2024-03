¿Cuánto pagará el médico Gustavo Darwin Aguirre, sentenciado por fentanilo, para no pisar la cárcel?

Pese a que el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre alcanzó un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) de cuatro años de prisión por delitos contra la salud por la posesión de fentanilo, el médico no pisará la prisión, debido a un recurso legal.

Así lo dio a conocer el abogado defensor del médico anestesiólogo, Antonio Juárez, quien compartió detalles sobre el acuerdo y lo que sigue para su cliente luego de ser acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de morfina, efedrina y fentanilo, con fines de suministro.

Juárez detalló que todo se debe a un “procedimiento abreviado”, por lo que el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre no pisará la prisión y podrá reanudar sus actividades como médico.

¿A qué acuerdo llegó el médico con la FGR y qué implicaciones tiene? ¿Cuánto dinero deberá pagar el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre para salir del embrollo por la posesión de fentanilo? Aquí va la explicación.

¿Cómo inició el caso del médico Gustavo Darwin Aguirre?

A finales de julio pasado, el médico Gustavo Aguirre Castro, un anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, denunció que fue desalojado de su vivienda y que la FGR abrió una investigación en su contra tras comprar fentanilo.

En aquel entonces, el médico aseguró que la compra de fentanilo fue legal y que ocupa esa sustancia para su trabajo.

“Cuento con todos mis papeles, con mi título, con mi cédula, con un recetario, con código de barras. Como hay desabasto tengo que comprar el medicamento (fentanilo). Me encuentro a 10, 15 patrullas; soldados de la Marina; de la FGR; policías, perros y me dicen: ‘encontramos fentanilo en tu casa’. Sí, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro y en la caja donde tú lo encontraste viene la receta y el código de barras con la receta, todo está legal, les dije”, declaró el médico en un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de mostrar la documentación, las autoridades procedieron a asegurar la casa del médico, dejándolo, a él y a su familia sin un lugar donde vivir.

“No se me hace justo que se nos vea como narcotraficantes. El fentanilo también se hizo para el bien, para aliviar a la gente, para quitar el dolor. Estamos hablando del fentanilo médico; no estamos hablando del fentanilo en pastillas o polvo”, dijo.

El médico Gustavo Darwin Aguirre también deberá realizar trabajo comunitario.

AMLO se pronuncia sobre el médico acusado de poseer fentanilo

Apenas en agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no actuaría en contra del médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre en caso de que no hubiera cometido algún delito.

“La autoridad competente va a resolver, hay que tener confianza en eso, si no cometió un delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro”, señaló el presidente López Obrador en su conferencia mañanera.

¿Cómo fue la sentencia del médico anestesiólogo, según la FGR?

Medio año después de la denuncia hecha por el médico Gustavo Darwin Aguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia.

De acuerdo con la FGR, Gustavo Darwin Aguirre fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de morfina, efedrina y fentanilo, con fines de suministro.

Agregó que la sentencia se logró mediante un juicio abreviado en el que el médico aceptó su responsabilidad penal por el citado delito, luego que la Marina-Armada de México, detectó un paquete con droga en el Puerto de Pichilingue, Baja California Sur.

Según la FGR, el médico solicitó una audiencia de procedimiento abreviado en la que aceptó su responsabilidad penal y se le dictó la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión.

Abogado del médico anestesiólogo explica el acuerdo con la FGR

La Fiscalía señaló que, además de dictar sentencia, el Juez otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión a favor de Gustavo Darwin Aguirre.

De esa manera, el médico anestesiólogo está obligado a realizar trabajo comunitario y a pagar una multa económica para no pisar la cárcel y, de esa manera, retomar su vida.

En entrevista radiofónica para el programa de Ciro Gómez Leyva, el abogado Antonio Juárez aclaró el acuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la República y la cantidad que deberá pagar su cliente.

Juárez detalló que el médico no se declaró culpable, sino que se trató de un malentendido creado por la Fiscalía. “Estábamos en la fase intermedia, todavía no finalizaba la investigación complementaria y FGR nos busca para proponer un procedimiento abreviado”, dijo el abogado.

“Hubo un procedimiento abreviado y el resumen es: FGR nos busca y nos propone un acuerdo (...) Podríamos preguntarnos ‘¿un mexicano puede comprar fentanilo sin tener permiso y terminar pagando una multa para que no te quiten tu casa cuando ya la tenían y que no te acusen y no te sentencien?’ Eso sería absurdo. Lo que nosostros queremos pensar es que se comunicó desafortunadamente lo de FGR pero sí vemos una buena intención en la reconsideración de buscarnos y de proponer un procedimiento abreviado”.

Juárez explicó que el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre tendrá que pagar una multa de 8 mil pesos.

“Fue un procedimiento en el que el doctor, viendo la situación tan gravosa para él y tan desgastante, dijo ‘gracias a Dios no pise la cárcel, no me quitaron mi casa y me ofrecen que pagando una multa de ocho mil pesos esto se acaba para siempre sin ir a la cárcel”.

¿Qué sigue para el médico anestesiólogo?

De acuerdo con el abogado defensor, una vez que se realice el pago de la multa, el anestesiólogo podrá seguir “recetando y trabajando” porque la investigación en su contra se cerró.